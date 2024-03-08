Akıllı telefonlar güncellendikçe hayatına devam eden cihazlar. Amiral gemisi akıllı telefonlar kanadında ise birçok marka amiral gemileri için uzun güncelleme destekleri sunuyor. OnePlus da bu markalardan birisi. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 12 güncelleme aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 12 güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus 12 güncellemesi yayınlandı. CPH2573_14.0.0.602(EX01) sürüm numarası ile yayınlanan OnePlus 12 güncellemesi şimdilik sadece Hindistan pazarı için sunuluyor. İlerleyen zamanlarda OnePlus 12 güncellemesi diğer bölgelere de gelecektir. Güncelleme günlüğü ise şu şekilde:

Sistem Kararlılığı : Güncelleme, daha sorunsuz bir işletim sistemi deneyimi vaat ediyor.

İletişim iyileştirmeleri : NFC işlevselliğinde ve ağ bağlantısı kararlılığında yapılan iyileştirmelerle kullanıcılar daha kusursuz bir bağlantı deneyimi bekleyebilirler.

: NFC işlevselliğinde ve ağ bağlantısı kararlılığında yapılan iyileştirmelerle kullanıcılar daha kusursuz bir bağlantı deneyimi bekleyebilirler. Kamera Yükseltmeleri : Yeni özellikler, farklı odak uzunlukları arasında kolayca geçiş yapılmasına olanak tanır. Güncelleme ayrıca Portre modunda 2X yakınlaştırmayla fotoğraf netliğini artırıyor ve sıcak ışıkta ön kamerayla çekilen fotoğraflarda renk doğruluğunu artırıyor.

OnePlus 12 neler sunuyor?

OnePlus 12 karşımıza 1440×3168 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.82 inç büyüklükte 510 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 12 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 12, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.