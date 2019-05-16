OnePlus 7 Pro’nun reklam yüzü Robert Downey Jr oldu

OnePlus, şirketin en yeni amiral gemisi olan OnePlus 7 Pro’nun reklam yüzü olması için Hollywood‘un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Robert Downey Jr. ile anlaşma sağladı.

Çinli şirket, müşterilerine daima mümkün olan en düşük fiyatlı telefon sunmasıyla biliyordu. Ancak reklam yüzü için dünyaca ünlü bir yıldız ile anlaşmaları kullanıcıları şaşırttı. Günümüzün en çok kazanan aktörü şüphesiz ki bu reklam anlaşmasında hatırı sayılır bir kazanç elde ettiğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek.

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Kampanya yakında Çin ve Hindistan’da çeşitli formatlarda yayınlanacak. İşte RDJ‘nin bu konuda söylediklerini: “Genç bir markanın teknoloji ortamını bozduğunu görmek harika. Kalite ve işçilik prensiplerine dayanan otantik bir kampanya oluşturmalarına yardımcı oldum ve şimdiden yaratıcı bir şekilde uygun olduğunu kanıtladı. Yaklaşan ‘OnePlus 7 Pro’ kontrol ederken, yenilikçi tasarım ile birleştiğinde detaylara gösterilen özen gerçekten etkileyiciydi” dedi.

RDJ, akıllı telefon dünyasında reklam yüzü olma işini ilk kez yapmıyor. Daha önce HTC’nin One (M9) kampanyasında kendini gösteren ünlü aktör, telefonun satışlarında çok da etkisi olmadı. Şimdiden büyük beklenti yaratan OnePlus 7 Pro, belki de RDJ ile satışlarına bir ivme kazandırır.