OnePlus bir süredir OnePlus 11 Android 14 güncellemesi üzerinde çalışıyordu. Yazılım konusunda iyi olan Çinli şirket, OnePlus 11 Android 14 güncellemesini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 11 Şubat güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 11 Şubat güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus 11 Şubat güncellemesi, cihazın birçok problemini çözüyor. OnePlus 11 Şubat güncellemesi, akıllı telefona OxygenOS 14.0.0.501 güncellemesi ile birlikte geliyor. İşte OnePlus 11 Şubat güncellemesinin değişiklik günlüğü:

Sistem

Sistem güvenliğini artırmak için Şubat 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

Sistem kararlılığını ve performansını artırır.

Bazı uygulamaların çökmesine neden olabilecek bir sorunu giderir.

Bağlantılar

Belirli senaryolarda NFC erişim kartlarının çalışmamasına neden olan sorunu giderir.

Uygulamalar

Hava durumu ayrıntılarını görüntüleme deneyimini geliştirir.

Albümlerinizi açtığınızda fotoğrafların görüntülenmemesine neden olan sorunu düzeltir.

OnePlus 11 neler sunuyor?

OnePlus 11 karşımıza 1440×3216 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 525 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 16GB LPDDR5X RAM ve 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 11, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.