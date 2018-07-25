Omen by HP 27 oyuncu monitörü incelemesi | İnce çerçeveli efsane monitör!

OMEN markası ile oyun dünyasında önemli bir yol kat eden HP’nin söz konusu serisine dair bu sefer de 27 inçlik monitörünü test ettik. Şık tasarımı ile hemen dikkat çeken OMEN by HP 27, arka paneli ile dikkat çekici bir tasarım çizgisi gösteriyor. Ayrıca ön panelde de ince çerçeveleri ile çift monitör kullanımına çok uygun olan ürün, dolu dolu özelliklere saihp.

OMEN by HP 27 oyuncu monitörü incelemesi

27 inç ekranında WQHD çözünürlük sunan monitör, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepkime süresi sunuyor. Bunun yanı sıra Nvidia G-Sync desteği ile Nvidia kartlardan en iyi performansı alabileceksiniz. Bilgisayarınızın veya ekrandaki görüntülerin rengini tam yansıtmak için ayarlanabilen ortam ışıkları ekranın tabanından ve ayağından ışıyarak ekran parlaklığını dağıtabiliyor.

Ekranın altındaki dörtgen ayaklığa hoş bir kırmızı aydınlatma ile OMEN logosunu öne çıkaran HP, genel hatları ile üst düzey bir monitör performansı sunuyor. Ancak monitör arkasına gizlenen tuşları bulmak ve kontrol etmek bir hayli zor. Bu noktada en azından parmak ile hissedilebilecek şekilde bir tuş ayarlaması yapılabilirmiş. Açılı ve çoklu monitör kullanımları için yatay olarak 170 derece, dikey olarak ise 160 dereceye kadar görüş alanı sağlayabildiğini de belirtmek gerek.

Sonuç olarak; OMEN by HP 27, hem görüntü hem de ergonomi konusunda iyi bir iş başarmış. Oyuncuların yanı sıra profesyonel kullanıcıların da tercih edebileceği bir ürün olarak karşımızda. Özellikle aynı monitörden birden fazla almayı planlıyorsanız OMEN by HP 27’yi tercih edebilirsiniz.