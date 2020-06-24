Haber
Olympus, kamera bölümünü satma kararı aldı!
Kamera ve fotoğraf makinesi alanında popüler markalardan biri olan Olympus, takipçilerini üzecek bir gelişmeye imza attı. Birçok alanda faaliyet gösteren marka, kamera bölümünü Japonya merkezli bir yatırım fonuna sattığını açıkladı!
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Kamera devi Olympus, Vaio’nun yeni sahibine satıldı!
Olympus tarafından yapılan açıklamada, kamera ve fotoğraf makinesi bölümünün satışıyla ilgili Japan Industrial Partners ile (JIP) anlaşma sağlandığı belirtildi. Daha önce Sony’den Vaio markasını satın alan Japon yatırım fonu, böylece görüntüleme alanına da giriş yapacak. Öte yandan anlaşmaya Olympus’un marka kullanım haklarının da dahil olduğu belirtiliyor. Yani son kullanıcı tarafında herhangi bir isim değişikliği yaşanmayacak. Mevcut modellere desteğin JIP tarafından sürdürüleceği, aynı zamanda OM-D ve Zuiko gibi popüler serilerin de devam edeceği aktarılıyor.
Olympus markasının CEO’su Yasuo Takeuchi, akıllı telefonların sahip olduğu yüksek kamera yeteneklerinden dolayı fiziksel kamera pazarının hızlı bir şekilde daraldığını ifade etti. Bu nedenden dolayı kamera sektöründen çıkış kararı aldıklarını belirten Takeuchi, şirketin ana gelir kaynağı tıbbi görüntüleme alanına yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.
Genel
Yeni nesil Opel Mokka tanıtıldı!
Tamamen yeni Opel Mokka tanıtıldı. Karşımıza ilk olarak %100 elektrikli olan “Mokka-e” haliyle çıkan araç, elektrikli hali kadar yeni tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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İkinci nesil Mokka, Opel’in gelecekteki tüm modellerinde yer alacak olan “Vizor” isimli yeni marka yüzünü ve markanın yeni nesil ve tamamen dijital “Pure Panel” kokpit özelliğini taşıyan ilk model. Otomotiv sektöründe pek de yaygın olmayan bir durum olarak yeni Mokka, eski nesline göre kısaldı. 125 mm kadar kısalan aracın uzunluğu 4150 mm olarak açıklandı. Buna rağmen dingil mesafesi 2 mm kadar uzamış ve araç 10 mm kadar da genişlemiş. Bagaj hacmi ise eski nesline göre 6 litre küçülerek 344 litre olmuş.
Aracın kabinininde Pure Panel ekran sistemi bizleri karşılıyor. Direksiyonun arkasın, kadranların yer aldığı ekran 12 inç boyutundayken, konsolun ortasında bulunan 10 inç boyutundaki kısım ise sürücüye doğru dönük bir tasarıma sahip. Sürücünün dikkatinin dağılmaması adına, orta konsoldaki fiziksel butonları en aza indirmeye çalışmışlar. Opel bunu, “alt menülerde tehlikeli gezintilerden kaçınmak” olarak açıklıyor. Apple CarPlay ve Android Auto, canlı navigasyon hizmetine sahip OpelConnect standart olarak geliyor. Ayrıca araçta, kablosuz şarj donanımı da yer alıyor.
Yeni Mokka’da PSA Grubu‘nun CMP mimarisinin yeni bir versiyonu kullanılmış. Bu platform ile araçta, önceki nesle göre 120 kg civarında hafifleme olmuş. Yeni platform, içten yanmalı motorların yanında elektrikli motorların da kullanılmasına izin veriyor. Mokka-e, 134 beygir güç ve 260 Nm tork değerlerine sahip motoru ile 50 kWh değerinde bir bataryayı buluşturuyor. WLTP döngüsüne göre Normal sürüş modunda 320 km civarında menzil sunması beklenen aracın, Eco modu ile daha fazla menzil sunması bekleniyor. Sport modu ise bildiğimiz gibi, aracın en yüksek performansını ortaya çıkardığı hali olarak yeni Mokka’da yerini alıyor.
Yeni Mokka’da yer alan teknolojiler
Mokka-e’nin pil performansını en iyi şekilde sunabilmesi adına, maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Araçta 30 dakikada %80 batarya doluluğu vadeden, 100 kW hızlı şarj desteği de bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, adaptif IntelliLux LED farlar, panaromik arka kamera ve trafik levhası tanıma gibi birçok özellik, yeni Mokka’da bulunuyor.
Yeni Mokka, tanıtımını elektrikli varyasyonuyla yaptı. Fakat benzinli ve dizel motor seçenekleri de satışa sunulacak. Bu yazın sonlarına doğru satışı başlayacak normal Mokka‘yı, 2021 başlarında teslimatları yapılacak olan Mokka-e izleyecek.
Kaynak: Carscoops
Oyun
Destiny 2: Beyond Light ön siparişte!
2017 yılında çıkan ve çıktığı hafta büyük ilgi gören Destiny 2, Beyond Light isimli genişleme paketini tüm platformlarda ön siparişe açtı.
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Destiny 2: Beyond Light, 22 Eylül‘de oynanabilir olacak, ancak oyunu şimdiden ön siparişle satın alıp bazı ayrıcalıklardan faydalanmak mümkün. Oyunun genişleme paketi olan Beyond Light, 9 Haziran‘da bir canlı yayında duyurulmuştu. Aynı yayında ayrıca sonraki genişleme paketleri olan Witch Queen ve Lightfall da duyuruldu. Witch Queen‘in 2021, Lightfall‘un 2022‘de gelmesi bekleniyor.
Destiny 2: Beyond Light, şuanda Steam, XBOX Store, PSN Store ve Stadia Store üzerinde ön sipariş ile satın alınabiliyor. Stadia‘nın ülkemizde kullanılamadığını düşünürsek, diğer 3 platform için oyunun fiyatı oldukça ilgi çekici. Yurtdışında 39.99 dolarlık fiyat etiketine sahip genişleme paketi, ülkemizde tüm platformlarda 170.99 TL‘den ön siparişe açılmış durumda. Özellikle konsollarda genelde yurt dışı fiyatının dahi üstünde olan oyun fiyatlarını düşününce, Bungie‘nin belirlediği fiyat politikası takdir edilesi. Ayrıca oyunu ön sipariş ile satın alan kullanıcılar yeni Egzotik Kenarlı Hayalet Kabuğu’na ve yeni bir efsanevi ambleme sahip olacak. Bunlara ek olarak, oyunu yeni nesil konsollarda oynamak isteyenler de oyunlarını ücretsiz bir şekilde yeni nesil konsollarına taşıyabilecek.
Genel
2021 VW Arteon “ailesi” tanıtıldı!
Volkswagen, sızıntılardan sonra merakla beklenen makyajlı Arteon‘u tanıttı. Aracın yeni Shooting Brake, plug-in hibrit ve R versiyonları da tanıtımda yer aldı.
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Dış tasarımda pek fazla radikal değişiklikler bulunmuyor. İlk bakışta göze çarpan detaylar, yenilenen ön tampon ile VW logosuna doğru uzayan şerit LED farlar oluyor. Eskisine göre daha fazla krom detaylara ve daha fazla hava girişi, 2021 Arteon’da yer alıyor. Tasarımı yenilenen arka farlar, yeni difüzör ve yeni tasarım egzoz çıkışları ise arka tasarımdaki yenilikler arasında. Areton ile ilgili en büyük yenilik ise Arteon Shooting Brake (SB) versiyonu oldu. Arteon SB, koltuklar yatırıldığında Standart Arteon’a göre 75 litre daha fazla bagaj hacmi ile biraz daha pratiklik vadediyor.
İç tasarıma gelecek olursak, eski modele kıyasla daha “elit” bir ortam yaratılmak istenmiş. Abartılı değişiklikler değil, tadında dokunuşlarla oldukça kaliteli bir tasarım oluşturulmuş. Yeni direksiyon simidi ve yeni dokunmatik klima kontrol ekranı, kabindeki en büyük yenilikler diyebiliriz. Kabindeki ufak ve görünmeyen yenilikler ise yeni klima menfezleri, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi, 30 renkli ortam aydınlatması, kablosuz telefon şarj ünitesi, 700W Harman-Kardon ses sistemi olarak sıralanabilir. Ayrıca 0-210 km/s arasında yarı otonom sürüş yeteneği de 2021 Arteon’da yer alıyor.
VW Arteon’un yeni motor seçenekleri
Areton için makyajla beraber “plug-in hibrit” bir motor seçeneği geldi. VW’e göre “oldukça uzun menzilli, %100 elektrikli sürüş” sunacak olan bu motorun, 215 beygir güce sahip olduğu açıklandı. Bu motor 1.4 TSI 150 beygirlik ünite ile 115 beygir gücündeki elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Daha fazla performans arayanlar için ise Arteon R seçeneği yer alıyor. 320 beygir gücü, dört tekerleğine 4MOTION sistemi ile aktaran araçta R-Performance Tork Vektörleme teknolojisi yer alıyor.
2021 Arteon ailesinin satış tarihi ve fiyatları ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops, Motor 1