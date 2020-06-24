Olympus, kamera bölümünü satma kararı aldı!

Kamera ve fotoğraf makinesi alanında popüler markalardan biri olan Olympus, takipçilerini üzecek bir gelişmeye imza attı. Birçok alanda faaliyet gösteren marka, kamera bölümünü Japonya merkezli bir yatırım fonuna sattığını açıkladı!

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Kamera devi Olympus, Vaio’nun yeni sahibine satıldı!

Olympus tarafından yapılan açıklamada, kamera ve fotoğraf makinesi bölümünün satışıyla ilgili Japan Industrial Partners ile (JIP) anlaşma sağlandığı belirtildi. Daha önce Sony’den Vaio markasını satın alan Japon yatırım fonu, böylece görüntüleme alanına da giriş yapacak. Öte yandan anlaşmaya Olympus’un marka kullanım haklarının da dahil olduğu belirtiliyor. Yani son kullanıcı tarafında herhangi bir isim değişikliği yaşanmayacak. Mevcut modellere desteğin JIP tarafından sürdürüleceği, aynı zamanda OM-D ve Zuiko gibi popüler serilerin de devam edeceği aktarılıyor.

Olympus markasının CEO’su Yasuo Takeuchi, akıllı telefonların sahip olduğu yüksek kamera yeteneklerinden dolayı fiziksel kamera pazarının hızlı bir şekilde daraldığını ifade etti. Bu nedenden dolayı kamera sektöründen çıkış kararı aldıklarını belirten Takeuchi, şirketin ana gelir kaynağı tıbbi görüntüleme alanına yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.

Her konuda anlaşma sağlayan iki şirketin Eylül ayı içerisinde anlaşmayı resmiyete dökeceği belirtiliyor. Devir işlemlerinin ise en geç yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Öte yandan Olympus’un kamera bölümünün satış bedeli ile ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.