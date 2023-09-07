Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Birçok öğrenci için yeni bir eğitim yılı, heyecan verici bir başlangıç anlamına geliyor. Ancak günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında eğitim de hızla dijitalleşmeye devam ediyor. Ders programları, ödevler ve hatta bazı dersler artık internet üzerinden veriliyor. Öğrenciler, araştırma yapmak, ders çalışmak veya ödevlerini hazırlamak için bilgisayarları kullanıyorlar. Bu nedenle okula yeni başlayan veya öğrenimine devam eden öğrenciler, etkili bir öğrenme deneyimi ve verimli bir öğrenme ortamı için bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar. Öğrenciler için dizüstü bilgisayar seçerken dikkate almaları gereken birkaç önemli faktör bulunuyor.

Dizüstü bilgisayarın hangi amaçlar için kullanılacağını belirleyin

Dizüstü bilgisayar satın almadan önce cihazın hangi amaç ya da amaçlar için kullanılacağının belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yalnızca ödev ya da tez hazırlamak, not tutmak, internette gezinmek, kelime işlem programları gibi basit uygulamalar kullanılacaksa giriş düzeyi özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar yeterli olacaktır. Ancak, grafik, çizim, video düzenleme, mühendislik tasarım ya da benzeri yüksek performans gerektiren uygulamalar kullanılacaksa ya da oyun oynanacaksa yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar tercih edilmesi çok akıllıca olacaktır. Bunun için dizüstü bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını belirlemek büyük önem taşıyor. Çünkü bazı uygulamalar yüksek grafik kartı performansı gerektirirken bazı uygulamalar için yalnızca yüksek işlemci gücü yeterli olabilecektir. En iyi performans/fiyat oranına ulaşmak için kullanım amacını net bir şekilde belirlemek gerekiyor.

En önemli kriterlerden biri taşınabilirlik

Öğrenciler açısından dizüstü bilgisayar seçiminde en önemli kriterler arasında taşınabilirlik ve boyut yer alıyor. Sürekli ev ve okul arasında taşıyacakları için hafif ve kompakt bir dizüstü bilgisayar seçmek öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır. Hafif ve kompakt bir dizüstü bilgisayar, sınıfta, ders arasında ya da kütüphanede daha kolay çalışmalarına olanak tanıyacaktır.

Seçeceğiniz bilgisayarın zorlu koşullara uygun olduğundan emin olun

Sürekli hareket halinde olan ve koşuşturma içinde olan öğrenciler için dizüstü bilgisayarın sağlamlığı ayrı bir önem taşıyor. Öğrenciler otobüse yetişmeye çalışırken ya da derse girerken dizüstü bilgisayarı yanlışlıkla düşürebilirler. Sırada masanın üzerindeyken yanlışlıkla üzerine su dökülebilir. Bu nedenle mümkünse su dökülmelerine ya da düşmelerine karşı dayanıklı bir cihaz seçmek mantıklı bir seçim olabilir.

Uzun süre ve kesintisiz kullanım için yüksek çözünürlüklü ekran tercih edin

14 veya 15,6 inç ekran boyutuna sahip cihazları tercih edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ve kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını önleyen modeller göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Grafik ve video düzenleme uygulamalarıyla çalışılacaksa ya da oyun amaçlı da kullanılacaksa 17,3 inç büyüklüğüne sahip cihazlar da tercih edilebilir.

Her yerden bağlanabilirlik için zengin bağlantı seçenekleri olduğundan emin olun

Tercih ettiğiniz dizüstü bilgisayarın zengin bağlantı seçeneklerine sahip olduğundan emin olun. Yetersiz USB bağlantı sayısı çevre birimlerini bağlarken sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Her yerden bağlantıya ihtiyaç duyan öğrenciler için yüksek hızlı Wi-Fi ve Ethernet bağlantısı internete erişimi kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Bütçenizi zorlamayacak en iyi dizüstü bilgisayarı seçin

Günümüz ekonomik şartlarında en önemli hususlardan biri bütçe. Bu nedenle hem uygun fiyatlı hem de ihtiyaçları karşılayan bir dizüstü bilgisayar büyük önem taşıyor. Sonuç olarak farklı ihtiyaçlara cevap veren, farklı özelliklere ve fiyat seçeneklerine sahip çeşitli alternatifler bulunuyor.

Acer Aspire 3 – A315-510P

Okullarda kullanıma yönelik olarak ultra taşınabilir ve bütçe dostu olarak tasarlanan Acer Aspire 3 A315-510P, hafif tasarımı, üstün özellikleri ve uygun fiyatıyla öğrenciler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. En son teknolojilerle donatılan ve yalnızca 1,7 kg ağırlığında olan cihaz, internette gezinmeden oyun oynamaya, uzaktan çalışmadan uzaktan eğitime ve temel iş uygulamalarını çalıştırmaya kadar birçok amaç için kullanılabiliyor.

Acer Aspire 3 – A315-59

Öğrenciler için diğer bir ideal seçenek olarak öne çıkan Aspire 3 A315-59, 15,6 inç Full HD (1920 x 1080) ekranıyla öğrencilerin günlük kullanım ve oyun ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor. Eğitime yönelik uygulamaları ve birçok güncel oyunu uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Yüksek kapasiteli piliyle prize takma ihtiyacı olmadan uzun süre günlük kullanım sağlayan cihaz kullanıcıların yüksek performans ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda dosyaları ve medya içerikleri için yeterli miktarda depolama alanı sağlıyor.

Acer Nitro 5 – AN515-58

Nitro 5 AN515-58, üstün performansı ve kusursuz çoklu görev yürütme esnekliğiyle öne çıkıyor. Yeni inovatif mimarisiyle internette gezinirken, sohbet ederken, oyun oynarken, düzenleme yaparken, canlı yayın yaparken ya da video kaydederken herhangi bir performans kaybı ya da kesinti olmadan kullanım sunuyor. 15,6 inç yüksek çözünürlüklü ekranı, ışık hızındaki 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi ve diğer gelişmiş özellikleriyle öğrenciler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Aspire 3 A315-510 TP 9.999 TL’den, Acer Aspire 3 A315-59 17.799 TL’den, Acer Nitro 5 AN515-58 ise 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.