Yeni bir okul yılına başlarken, yüksek hızlı internet artık öğrenciler ve öğretmenler için sadece bir lüks değil, tamamen gereklilik haline geliyor. Günümüzde eğitim, sınıf içi tahtalar ve kitaplarla sınırlı kalmıyor; aksine öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye ulaşma, etkileşimde bulunma, öğrenme ve üretme yöntemlerini kökten dönüştüren çevrimiçi kaynaklarla sıkı bir şekilde bütünleşiyor. Bu noktada, güçlü ve hızlı bir internet bağlantısı öğrencilerin potansiyellerini üst düzeye çıkarırken öğretmenlere de daha etkili bir öğretim deneyimi sunuyor. TurkNet GigaFiber, gençlere ve eğitimcilere yüksek hızlı, sınırsız bir internet hizmeti sağlayarak evlerinde dünya standartlarında bir internet deneyimi sunuyor.

Öğrenciler ve öğretmenler için yüksek hızlı internet neden önemli?

Öğrenciler, bilgiye hızlı ve kesintisiz erişim sağlayarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirebiliyorlar. Çevrimiçi öğrenme platformlarına sorunsuzca bağlanabilmek, canlı derslere katılabilmek, öğrenme materyallerini anında araştırabilmek ve etkileşimli içerikleri kullanabilmek, öğrenciler için vazgeçilmez avantajlar sunuyor. Aynı zamanda, öğretmenler, ders materyallerini hazırlarken, öğrencilerin gelişimlerini takip ederken ve çevrimiçi öğretim araçlarını kullanırken güçlü bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyorlar. Hızlı ve tutarlı bir internet bağlantısı, öğrencilerin öğrenme potansiyelini artırırken öğretmenlere de daha etkili bir öğretim deneyimi sunuyor. Bu sebeple, öğrenciler ve öğretmenler için yüksek hızlı internet giderek önem kazanıyor ve eğitimde dijital dönüşümün temel bir bileşeni haline geliyor.

TurkNet’in kendi fiber altyapısı üzerinden sunduğu TurkNet GigaFiber, eğitimde yüksek hızlı internete olan ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor. 1.000 Mbps’e kadar eşit indirme ve yükleme hızında internetin taahhütsüz ve sınırsız bir şekilde sunulduğu TurkNet GigaFiber, hizmet ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. TurkNet’ten Öğretmen ve Öğrenci Dostu Kampanyalar 1.000 Mbps’ye kadar hızlı TurkNet GigaFiber, sınırlı bir süre için yeni katılan abonelere ilk 6 ay 299,90 TL yerine sadece 199,90 TL ile sunuluyor ve kullanıcıların abonelikleri boyunca modem kullanımı da ücretsiz olarak sağlanıyor. Öğretmen ve öğrenciler TurkNet GigaFiber altyapısında değilseler bile ilk ay %50 indirim fırsatından yararlanabiliyorlar.