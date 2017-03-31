Oculus’un Kurucusu Palmer Luckey, Facebook’tan Ayrılıyor

Oculus’un kurucularından ve en büyük yatırımcılarından birisi olan Palmer Luckey’nin Facebook ve Oculus’tan ayrılacağı açıklandı.

Facebook’un UploadVR’a yaptığı açıklamada Luckey’nin şirkette özleneceği belirtildi. Böylelikle Luckey’nin şirketten ayrılacağı resmi bir şekilde açıklanmış oldu. Şirket tarafından daha sonra Palmer’ın mirasının Oculus’un önüne geçeceğini ve onu hiçbir zaman unutmayacakları açıklandı.

Luckey özellikle Amerika Başkanlık seçimlerinden önce Donald Trump’ı destekleyen bir internet grubuna bağış yaptıktan sonra pek ortalarda görülmemişti. Palmer yaptığı bağışın Oculus ile ilgisi olmadığını hatta kendisinin Liberteryen olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ZeniMax’in Oculus’a açtığı davada Luckey’de suçlu bulundu ve 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Oculus geçen senenin sonuna doğru yeniden organize edilmişti. Oculus’un diğer kurucusu Brendan Iribe ise Lcukey’nin hala tam kapasite ile çalıştığını açıklamıştı ancak görünen o ki bu artık geçerli değil.