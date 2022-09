OBS Studio 28.0 sürümü resmi olarak yayınlandı. Özellikle ilgili öne çıkan özellikler arasında 10 bit renk desteği, HDR video kodlaması ve Qt 6 bağlantı noktası güncellendi.

OBS Studio 28.0, yüksek verimli video kodlamaya (HEVC veya H.265), yeni bir renk formatına ve renk alanı ayarlarına sahiptir ve daha gelişmiş ayarları değiştirmenize olanak tanıyor. Ayrıca hoş bir arayüz değişikliğine sahip, yazılım artık “Yami” adlı yeni bir tema ile daha modern hale geldi.

İçerik üreticileri, OBS’den YouTube’a sohbet mesajları gönderebilecek, kayıtları dosya boyutuna veya süreye göre otomatik olarak bölebilecek ve yeni Erişilebilirlik menüsü, en iyi deneyim için bazı arayüz öğelerinin renklerini değiştirmenize olanak tanıyacak. Çok ilginç bir başka şey de, NVIDIA Broadcast sanal arka planının yapay zeka ve oda yankı giderme efektleriyle yerel entegrasyonu, ayrıca Apple Silicon desteğini de beraberine getiriyor.

OBS Studio 28.0, our 10th anniversary release, is now out!

This release adds 10-bit and HDR Video Encoding, Apple Silicon support, integrated NVIDIA Background Removal, a new AMD encoder plugin, a new default theme, and more!

Release notes & download:https://t.co/pWQX4p2soE

— OBS (@OBSProject) September 1, 2022