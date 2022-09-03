OBS Studio 28.0 sürümü resmi olarak yayınlandı. Özellikle ilgili öne çıkan özellikler arasında 10 bit renk desteği, HDR video kodlaması ve Qt 6 bağlantı noktası güncellendi.

OBS Studio 28.0, yüksek verimli video kodlamaya (HEVC veya H.265), yeni bir renk formatına ve renk alanı ayarlarına sahiptir ve daha gelişmiş ayarları değiştirmenize olanak tanıyor. Ayrıca hoş bir arayüz değişikliğine sahip, yazılım artık “Yami” adlı yeni bir tema ile daha modern hale geldi.

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İçerik üreticileri, OBS’den YouTube’a sohbet mesajları gönderebilecek, kayıtları dosya boyutuna veya süreye göre otomatik olarak bölebilecek ve yeni Erişilebilirlik menüsü, en iyi deneyim için bazı arayüz öğelerinin renklerini değiştirmenize olanak tanıyacak. Çok ilginç bir başka şey de, NVIDIA Broadcast sanal arka planının yapay zeka ve oda yankı giderme efektleriyle yerel entegrasyonu, ayrıca Apple Silicon desteğini de beraberine getiriyor.

OBS Studio 28.0, our 10th anniversary release, is now out! This release adds 10-bit and HDR Video Encoding, Apple Silicon support, integrated NVIDIA Background Removal, a new AMD encoder plugin, a new default theme, and more! Release notes & download:https://t.co/pWQX4p2soE — OBS (@OBSProject) September 1, 2022

Öne çıkan birkaç geçerli özellik, birincil eklenti olarak obs-websocket 5.0, yerel SRT/RIST çıktıları, Linux’ta EGL oluşturma, Linux V4L2 yazı tipinde H.264 formatı desteği, medya kaynaklarında özel FFmpeg desteği mevcut.

İçindekiler 32 bit desteği sona erdi

32 bit desteği sona erdi

Qt 6 portunun güncellenmesi ve uygulanması ile OBS Studio artık 32 bit işletim sistemlerinde veya Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) sistemlerinde desteklenmeyecektir. Diğer bir nokta ise HDR önizlemenin şu anda Linux sisteminde çalışmıyor olmasıdır.

OBS, Linux, Windows ve Apple sistemi için kullanılabilen açık kaynaklı ve platformlar arası bir yazılımdır. OBS Studio 28.0’ı şimdi Flathub’dan bir Flatpak uygulaması olarak yükleyebilirsiniz.