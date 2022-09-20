New York belediye başkanı Eric Adams, Le Pavillon’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde teknoloji yöneticilerini şirketlerini şehirde tutmaya çağırdı.

Bir katılımcı, “Başkan, teknoloji yöneticilerinin New York’ta kalması ve yatırım yapması için ateşli bir ricada bulundu. Özellikle başkan, bu şirketlerin şehrin ekonomisini büyütmesine yardımcı olmasını istiyor. New York’un teknoloji şirketlerine ihtiyacı var.” dedi.

Adams’ın sözcüsü Fabien Levy, belediye başkanının teknoloji yöneticileriyle konuştuğunu doğruladı ancak belediye başkanı Adams akşam yemeğine gelmedi dedi.

Levy bir e-postada, “Belediye başkanı her zaman işletmeleri NYC’ye gelmeye davet ediyor ve teşvik ediyor. Bu gece ek olarak, sözleri sırasında teknolojinin NYC ve hükümet inovasyonu için öneminden bahsetti.” dedi.

Adams’ın teknoloji liderlerini ve şirketleri New York’ta kalmaya teşvik etme teklifi, belediye yetkililerinin teknoloji liderlerinden hızla yükselen kiralar ve artan suç oranları hakkında özel olarak şikayette bulunmalarının ardından geldi.

Bloomberg’e göre, Manhattan ve Brooklyn’in büyük bölümünde kiralar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikinci çeyrekte %40 veya daha fazla arttı. NBC New York’un bildirdiğine göre, NYC Kira Yönergeleri Kurulu kısa süre önce kira stabilize bir dairede yaşayanlar için kirayı artırmaya oy verdi.

Akşam yemeğine katılanlar sadece teknoloji ile değil, ayrıca 2025’te yeniden seçilmek üzere Adams’a yardımcı olabilir. Şehir kampanyası finans kayıtlarına göre, Adams’ın 2025 yeniden seçim kampanyası için 850.000 doların biraz üzerinde para topladığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra, risk sermayesi şirketi Greycroft’un kurucu ortağı Alan Patricof ve Conway, verimli siyasi bağış toplayıcıları olan akşam yemeğine katılanlar arasındaydı. OpenSecrets’a göre, her ikisi de Başkan Joe Biden’ın Beyaz Saray için 2020 kampanyası için en az 100.000 dolar toplanmasına yardımcı oldu.

Akşam yemeği katılımcılarının kısmi listesi:

Alan Patricof, Greycroft’ın kurucu ortağı

Ron Conway, SV Angel’ın kurucusu

Tech: NYC’nin kurucusu Julie Samuels

Josh Mendelsohn, Hangar’ın yönetici ortağı

Mike Ference, Hangar’ın ortağı

Josh Vlasto, eski Vali Andrew Cuomo’nun eski genelkurmay başkanı ve Hangar danışmanı

Dave Gilboa ve Neil Blumenthal, Warby Parker’ın CEO’ları

Mario Schlosser, Oscar Health’in kurucu ortağı

Valerie Jarrett, Barack Obama’nın eski danışmanı ve Lyft yönetim kurulu üyesi

Steve McDermid, Emerson Collective’in genel müdürü

Michael Zuckert, Silicon Valley Bank Financial Group’un genel danışmanı