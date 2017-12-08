Nvidia’dan 3.000 Dolar Değerinde Ekran Kartı: Titan V

Nvidia, en iyi ekran kartı serisi olan Titan ailesine 3.000 dolar değerindeki Titan V’i de dahil etti.

Nvidia, ekran kartı noktasında milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Titan ailesine Titan V’yi de ekledi. 12nm Volta GPU mimarisini kullanan Titan V, HBM2 belleğini kullanıyor. 21.1 milyar transistöre sahip olan GPU, 110 teraflop gücüyle ön plana çıkıyor.

HDM2 yapısındaki belleği 12 GB değerinde olan Nvidia Titan V, kullandığı Volta mimarisinin adını GV100 olarak belirlemiş. Aynı zamanda Nvidia’nın grafik kartı ailesinde Tesla ve Quadro dışındaki ilk HMB2 belleğini kullandığını belirten Nvidia, kartın 5120 CUDA çekirdeğini kullandığını da belirtiyor.

1200 MHz baz ve 1455 MHz boost performansı sunan Titan V, 250W TDP ve aynı zamanda 8 + 6 pin güç bağlantısı gerektiriyor. 652.8 GB/s bellek bant genişliği sunan canavar, 3.000 dolar fiyatıyla pahalı düşüncesini yeniden yazıyor.