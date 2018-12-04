RTX’in lideri geldi: Karşınızda Nvidia Titan RTX !

Nvidia, RTX ailesinin lideri Titan RTX kartı da ortaya çıktı. Nvidia’nın yeni nesil ekran kartı serisi RTX, özellikle yapay zeka ve ışın izleme teknolojileri ile dikkat çekiyordu. Şimdi ise yapay zekâ araştırmaları, veri bilimi ve yaratıcı uygulamalarda kullanılması adına performans odaklı tasarladığı dünyanın en güçlü masaüstü ekran kartı Nvidia Titan RTX tanıtıldı. Nvidia Turing mimarisiyle güçlendirilmiş Titan, dünyada güce en ihtiyaç duyan kullanıcılara, 130 Teraflop’luk derin öğrenme ve 11 gigaray’lik ışın izleme performansı sunuyor.

Turing’in grafik gölgelendiriciler, ışın izleme ve derin öğrenmeyle GPU’yu yeniden icat etmek için Nvidia’nın son on yıldaki yılın en büyük ilerlemesi olduğunu belirten Nvidia CEO’su Jensen Huang, “T-Rex’in duyurulmasıyla Turing en zorlu PC kullanıcıları olan geliştiriciler, bilim adamları ve içerik yaratıcıları gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.” dedi.

En yüksek performanslı PC GPU’su

2006 yılında CUDA GPU’nun icat edilmesinden bu yana Nvidia’nın en büyük sıçrayışı ve 10,000’den fazla mühendisin yıllarca süren çalışmasının ürünü olan Turing, ışın izlemeyi hızlandırmak amacıyla yeni RT çekirdekleri içermesinin yanı sıra ve yapay zekâ eğitimi ve işlemleri için yeni çok hassas Tensor çekirdekleri sunuyor. Bu iki motor, daha güçlü hesaplama ve gelişmiş rasterleştirme teknikleriyle birlikte, milyonlarca geliştiricinin, tasarımcının ve sanatçıların çalışmalarını çeşitli endüstrilere dönüştürecek yetenekler sağlıyor.

Çeşitli hesaplamalar gerektiren uygulamalar için tasarlanan Titan RTX, yapay zekâ, gerçek zamanlı ışın izlemeli grafikler, yeni nesil sanal gerçeklik ve yüksek performanslı bilgisayarların rakipsiz bir birleşimini sunuyor.

576 çok hassas Turing Tensor Çekirdek, 130 Teraflop derin öğrenme performansı

Saniyede 11 GigaRay gerçek zamanlı ışın izleme performansı sunan 72 Turing RT çekirdeği

Daha büyük modelleri ve veri kümelerini sığdırmak için, 24 GB GDDR6 RAM ile, önceki nesil Titan ekran karlarından 2 kat daha fazla hafızaya sahip, 672 GB/s bant genişliğine sahip yüksek hızlı bellek.

Bellek ölçeklemesi ve hesaplamalar için iki Titan RTX GPU’yu eşleştirebilen 100 GB/sn Nvidia NVLink

Gerçek zamanlı 8K video düzenleme için inanılmaz performans ve bellek bant genişliği.

En son jenerasyon VR kulaklıklarının gerektirdiği performans ve bağlantı için VirtualLink bağlantı noktası.

Yapay Zeka Araştırmacıları ve Derin Öğrenme Geliştiricileri için Geliştirildi

Titan RTX, PC’yi yapay zekâ araştırmacıları ve geliştiricileri için bir süper bilgisayara dönüştürüyor.

Titan RTX, FP32, FP16, INT8 ve INT4’ten gelen çığır açan performans için çok hassas Turing Tensor çekirdekleri sunarak daha hızlı eğitim ve sinir ağlarının çıkarımını sağlıyor. Titan, araştırmacıların daha büyük sinir ağları ve veri setleriyle deney yapabilmeleri için NVLink desteğiyle birlikte önceki nesil Titan GPU’ların iki katı bellek kapasitesine sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Veri bilimcileri için mükemmel

Veri bilimcileri için güçlü bir araç olan Titan RTX, Nvidia Rapids ile veri analizini hızlandırıyor. Rapids açık kaynak kütüphaneleri, makine öğrenimini hızlandırmak için dünyanın en popüler veri bilimi iş akışlarıyla kusursuz bir şekilde bütünleşiyor.

İçerik oluşturucuları en iyi çalışmalarını sergiliyor

Titan RTX, gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zekânın gücünü yaratıcı uygulamalara taşıyarak 5 milyon PC tabanlı içerik oluşturucunun verimliliğini artırıyor. Ayrıca gerçek zamanlı 8K video düzenleme için gerekli olan hesaplama beygir gücü ve bellek bant genişliği sunuyor.ü

Nvidia Titan RTX teknik özellikleri

Grafik İşlem Kümesi: 6

6 Doku İşlem Kümeleri: 36

36 Akış Özellikli Çoklu İşlemciler: 72

72 CUDA Çekirdekleri (tek duyarlıklı): 4608

4608 Tensor Çekirdekleri: 576

576 RT Çekirdekleri: 72

72 Standart Saat Hızı (MHz): 1350 MHz

1350 MHz Artırılmış Saat Hızı (MHz): 1770 MHz

1770 MHz Bellek Saat Hızı: 7000 MHz

7000 MHz Bellek Veri Hızı: 14 Gbps

14 Gbps Önbellek Boyutu: 6144 KL2

6144 KL2 Toplam Video Belleği: 24 GDDR6

24 GDDR6 Bellek Arayüzü: 384-bit

384-bit Toplam Bellek Bant Genişliği: 672 GB/sn

672 GB/sn Doku Hızı (Çift doğrusal): 510 GigaTexel/saniye

510 GigaTexel/saniye İmalat İşlemi: 12 nm FFN

12 nm FFN Transistör Sayısı: 18,6 Milyar

18,6 Milyar Konektörler: 3 adet Görüntülenme Noktası , 1 adet HDMI, 1 x USB Type-C

İşletim Sistemi Sertifikasyonları

Form Faktörü: Çift Slot

Çift Slot Güç Konektörleri: İki adet 8 pin

İki adet 8 pin Önerilen Güç Kaynağı: 650 Watt

650 Watt Isıl Tasarım Gücü (TDP): 280 Watt

280 Watt Isıl Eşik: 89° C

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2.499 dolar, Birleşik Krallık’ta 2.399 Sterlin, Avrupa’da ise 2.699 Euro fiyatlandırma ile satışa çıkacak.