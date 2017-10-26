Nvidia’nın Yeni Ekran Kartı, GTX 1070 Ti Ön Siparişe Açıldı

Nvidia’nın yeni ekran kartı GTX 1070 Ti bazı internet sitelerinde ön siparişe çıktı. Böylelikle yeni ekran kartının da fiyatı ortaya çıktı.

Ön siparişe açılan NVIDIA GTX 1070 Ti, GTX 1070’in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu. Ekran kartının 499$’lık fiyatı ile 399$’lık 1070 ile 549$’lık 1080’in arasında yer alıyor. Ekran kartı 1070’ten daha fazla güç isteyen ancak 1080’i alamayacak kişiler için geliştirildi.

1070 ile karşılaştırıldığında 1070 Ti önemli yenilikler ile geliyor. 1070’te 1920 CUDA çekirdeği yer alırken 1070 Ti’da 2432 CUDA çekirdeği bulunuyor, 1080’de ise bu sayı 2560. 1070, 1506 MHz saat hızında çalışıyordu, 1070 Ti ise 1607 MHz saat hızı ile geliyor ve bu hız 1683 MHz’e kadar çıkarılabiliyor. Kartın üzerinde 1070’te olduğu gibi 8 GB GDDR5 VRAM bulunuyor.

Şirket, 1070 Ti’ı bir önceki jenerasyonda yer alan GTX 970 GPU’nun yerine çıkarıyor. Yeni kart popüler GTX 970’e göre iki kat daha fazla performans sağlıyor. Yeni Ekran kartı Nvidia, Amazon, Best Buy ve Newegg’den ön siparişe açıldı. Kartın, 2 Kasım’dan itibaren gönderimlerine başlanacak.