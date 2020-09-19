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Nvidia GeForce RTX 3090 benchmarkları sızdırıldı
Nvidia, geçtiğimiz haftalarda yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX 3080 ve 3070 geçtiğimiz nesle göre daha uygun fiyata çok daha yüksek performans göstererek son kullanıcıyı etkilemişti. Nvidia, aynı zamanda yüksek fiyatıyla cüzdanları, güç tüketimiyle PSU’ları korkutan GeForce RTX 3090 ekran kartını duyurdu. Şimdiyse RTX 3090’ın rekorları alt üst eden, önceki nesle hatta RTX3080’e fark atan benchmark test sonuçları sızdırıldı.
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Nvidia GeForce RTX 3090 test sonuçları etkiliyor
Nvidia’nın tepe seviyesi kartı, GeForce RTX 3090 1500 dolar, 14 bin 500 TL, gibi oldukça yüksek bir fiyata sahip. Ancak ortaya çıkan performans testlerine göre bu fiyatın hakkını verecek gibi gözüküyor. RTX 3090, 10496 CUDA çekirdeğine ve 24 GB GDDR6X belleğe sahip. 384 bit ekran kartı, 936 GB/s bant genişliğine sahip. Teknik özellikleri oldukça etkileyici ekran kartı bu başarısını test sonuçlarına yansıtmayı başarmış. RTX 3090, Time Spy Extreme’de 10.300 puan ve Time Spy’da 20.000 puan almayı başardı. Bu sonuçlar RTX 2080 Ti’dan %50, RTX 3080’den %19 daha yüksek.
RTX 3090 normal şartlar altında Nvidia’nın verilerine göre 390 W güç tüketim değerine sahip. Bir kullanıcı, ekran kartını overclock ederek bu değeri 550 W’a kadar çıkardığını iddia etti. Bu güç artışı, perfromans değerlerinde kayda değer bir artışı beraberinde getirmiş. Kullanıcının paylaştığı test sonuçlarına göre RTX 3090, Time Spy’da 20.000 olan skorunu 21.905’e çıkararak neredeyse yüzde 10 performans artışı gerçekleştirdi. Time Spy Extreme skoru ise 10.300’den 11.816’ya yükselmiş. Verilere göre güç tüketimi ortalama %41 artarken performans ortalama %7 artış göstermiş.
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Huawei’nin Kunpeng işlemcili bilgisayarları yakında hizmette olabilir!
Mobil pazarda yaşadığı sıkıntıların gölgesinde Huawei, Kunpeng işlemcileri ve işlemcilerin bulunduğu bilgisayarları test etmeye devam ediyor. Kunpeng işlemcili sistemleri pek yakında faaliyette görebiliriz.
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Huawei için mobil pazarda pek iyi gitmeyen işleri ve ABD ile yaşadığı problemleri göz önüne alındığında ortaya kötü bir tablo çıkıyor. Şirketin halen daha gelecekte çıkarmayı planladığı işlemciler için üretici bulamaması ve diğer bazı engeller, Huawei’yi yıldırmışa benzemiyor.
Sızıntılar Weibo’dan
Bir Weibo kullanıcısının paylaştığı görselle beraber tekrar gündeme gelen Kunpeng işlemcili bilgisayarlar, Huawei’nin hız kesmeden bu pazardaki çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor. Weibo kullanıcısının iddiasına göre Kunpeng işlemcili sistemler halihazırda birçok şirket ve enstitü tarafından kullanılıyor. İddiaya göre sistemler geçen senden beri hepsi bir arada ve masaüstü olarak test ediliyor.
Çince olmayan çıkartma dikkat çekti
Sistemin sızıntı görselini de paylaşan kullanıcı, Huawei’nin Çin’de bulunan yirmiyi aşkın şehirdeki endüstriyel zincir ve üretim şirketiyle anlaşma yaparak sistemleri kullanıma soktuğunu öne sürdü. Sızdırılan görüntüde USB Tip A 3.0 portunun altında Çince olması beklenen ancak İngilizce yazılmış bir ‘Powered by Kunpeng’ çıkartması yer alıyor. HiSilicon Kirin ailesinde yaşadığı üretim sorunlarını Kunpeng’de yaşamayan Çinli şirket, gerçekleştirdiği üretimle sanayide yerelleşmeyi hızlandırıyor.
Çoklu çekirdek performansında rakibi i9-9900K
Gelen sızıntılardan derlenen bilgilere göre Huawei masaüstü bilgisayarlarda yer alan 8 GB RAM ve 512 GB büyüklüğündeki SSD Samsung üretimi. AMD Radeon 520 grafik kartı bulunan Huawei bilgisayarlar yerel bir işletim sistemiyle çalışıyor. Kunpeng işlemci için gelen sızıntılarında ise 28 çekirdek detayı göze çarparken işlemcinin çoklu çekirdek performansında Intel i9-9900K’yı az farkla geçtiği ifade ediliyor. Şirketin masaüstü sistemler için 23.8” büyüklüğünde FHD çözünürlüğe ve NTSC renk gamutunun yüzde 70’ini karşılayan panele sahip monitörleri de bulunuyor. Huawei’nin Kunpeng işlemcili sistemleri hakkında yakında detaylı paylaşım yapması bekleniyor.
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Nvidia RTX 3080’ın 4K’daki Crysis Remastered performansı ortaya çıktı
Crysis Remastered‘ın en yüksek grafik ayarının isminin “Crysis’i çalıştırabilir mi” olması teknoloji basınında oldukça büyük bir yer bulmuştu. Nvidia‘nın yeni nesil grafik kartlarından RTX 3080‘in Crysis Remastered’ın en yüksek grafik ayarlarındaki 4K performansı da ortaya çıktı. RTX 3080, oyunu en yüksek grafik ayarında ortalama 37.46 FPS ile çalıştırmayı başardı.
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Nvidia’nın RTX 3080 grafik kartı üzerindeki ambargo Çarşamba günü kalkmıştı. Ambargonun kalkması sonrası da kartla ilgili performans verileri gelmeye başladı. İlk çıktığı zamanlarda dahi alınacak bilgisayarlar için referans olan Crysis, Remastered sürümü ile de referans olacak gibi gözüküyor. Crysis Remastered’ın en yüksek grafik seviyesi ayarı olan “Crysis’i çalıştırabilir mi?” ayarında, RTX teknolojisi açık şekilde 4K çözünürlükte ortalama 37.46 FPS vermeyi başaran RTX 3080, Nvidia’nın bu nesildeki başarısını da şimdiden ortaya koyuyor.
Crysis Remastered’ın ülkemizdeki satış fiyatı
Crysis Remastered Epic Games Store üzerinden 133.99 TL‘ye alınabiliyor. Oyun ayrıca konsollar için de satışta, PlayStation 4 için 139, Xbox One için de 85 TL‘den satışa sunulan oyun bugün oyunculara resmi olarak sunuldu.
Donanım
Hangisini almalı: PlayStation 5 ve Xbox Series S karşılaştırması!
Geçtiğimiz günlerde Sony ve Microsoft yeni nesil oyun konsollarını tanıttı. Modellerle ilgili tüm teknik detaylar ve fiyatlar ortaya çıkınca iki marka arasındaki kıyaslamalar da gündem oldu. Özellikle Microsoft’un 299 dolarlık fiyat etiketi ile duyurduğu Xbox Series S modelinin 399 dolarlık PlayStation 5 Digital Edition karşısında neler yapabileceği merak konusu oldu. Bu yazımızda PlayStation 5 ve Xbox Series S modellerini karşılaştırdık.
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PlayStation 5 ve Xbox Series S arasındaki farklar
|Xbox Series S
|PlayStation 5 Digital Edition
|Fiyat
|$299
|$399
|GPU
|4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU
|10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz Custom RDNA 2
|CPU(İşlemci)
|8 çekirdekli 3.6 GHz Custom Zen 2 CPU
|8 çekirdekli 3.5 Ghz Custom Zen 2 Cpu
|RAM
|10GB GDDR6
|16GB GDDR6
|Çözünürlük
|1440p, 4K’ya yükseltilmiş(upscaled)
|4K, 8K’ya kadar çıkabilir
|Kare hızı (FPS)
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|Ray-tracing
|Evet
|Evet
|Depolama Alanı
|512GB SSD
|825GB SSD
|Kontrolcüler
|Xbox Series S kontrolcü
|DualSense
|Geriye dönük uyumluluk
|Evet
|Evet
|Optik sürücü
|Yok
|Yok
Bu farklar ne anlam ifade ediyor?
-CPU ve GPU neye güç verir?
Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için birlikte çalışan CPU (merkezi işlem birimi) ve GPU‘yu (grafik işleme birimi) bir konsolun beyinleri olarak düşünebilirsiniz.
Ekranda gördüğünüz her görüntü, bir görüntünün ne kadar güzel göründüğünü belirleyen GPU tarafından oluşturulur ve işlenir. PS5 Digital Edition daha güçlü bir GPU’ya sahip olduğu için, görüntüleri 4K (Ultra HD)‘da rahatça oynatabilecek gibi duruyor. Hatta Sony 8K (Full Ultra HD) çözünürlüüğü bile hedefliyor. Xbox Series S ise 1440p (Quad HD) çözünürlüğü hedefliyor. Bunu perspektife koymak için 4K, 1080p (Full HD) görüntünün dört katı piksel miktarına sahiptir. Her iki durumda da çarpıcı görüntüler elde edersiniz, ancak 4K teknik olarak 1440p’den daha keskin ve daha nettir. Bu fark çok bariz bir şekilde fark edilmiyor. Ancak konsolunuzu bağladığınız televizyona ve ya monitöre göre farkı hissetmeniz de mümkün.
CPU ise her şeyin çalışmasından sorumlu birimdir. Tüm bilgileri işler ve dakika başına sayısız hesaplama yapar. Konsolunuz yavaş çalışıyorsa bu güzel görüntüler pek bir şey ifade etmeyecektir. Microsoft bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Xbox Series S’yi PS5’lerle aynı CPU ile donattı. Bu işlemci Xbox Series X’te kullanılan işlemci ile de aynı.
-Depolama alanından ne beklemeliyiz?
Hem PS5 Digital Edition hem de Xbox Series S, depolama için SSD teknolojisini kullanıyor. Önceki konsollarda kullanılan HDD‘lerle karşılaştırıldığında, SSD‘ler daha fazla verinin daha yüksek hızlarda okunmasına izin veriyor. Bir SSD, herhangi bir hareketli parçası olmadığı ve veriler flash bellek yongalarında saklandığı için bir HDD’den farklıdır. HDD’ler bilgileri okumak / yazmak için hareketli mekanik parçalar kullanır ve tüm süreci yavaşlatır.
Depolama alanlarına bakacak olursak Xbox Series S 512GB‘lık SSD ile gelirken PlayStation 5 Digital Edition ise 825GB’lık bir SSD ile karşımıza çıkıyor. Neyse ki, her iki konsol içi de ekstra depolama alanı satın alabileceksiniz. Xbox Series S, 1 TB hafızaya kadar yükseltebileceğiniz ekstra bir yuvaya sahip.
Sonuç: PlayStation 5 ve Xbox Series S
Çoğu insan için Xbox Series S‘i almak daha akıllıca bir seçenek olacaktır. PS5 Digital Edition‘ın kendi tarafında özellikleri varken, Xbox Series S hala uygun bir fiyata yeni nesil performans sunabilir. Özellikle doviz kurunun fazla olduğu ülkelerde 100 dolarlık fiyat farkı ciddi bir önem taşıyor.
Ancak Horizon Forbidden West ve Spider-Man: Miles Morales gibi PS5′e özel oyunlar istiyorsanız ve ya kesinlikle birinci sınıf ürüne ihtiyacınız varsa, PS5‘i tercih etmeniz kaçınılmaz.