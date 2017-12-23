Nvidia, 32-bit sürücü desteğini kesiyor

Nvidia, 32-bit donanım ve yazılımlardan vazgeçiyor. 390 numarası sürücü Windows, Linux ve FreeBSD için yayımlanacak son 32-bit sürücü olacak.

2017 yılı içerisinde yazılım alanında oldukça fazla yer kaplayan 32-bit konusuna bir de Nvidia ürünleri eklendi. Apple, Google, Adobe ve Ubuntu çeşitli hizmetlerinde 32-bit desteğini kaldırmış ve geleceğe yönelik kararlar alırken bugün Nvidia tarafından da bu durum için bir duyuru yapıldı.

Ocak 2019 ile 32-bit süreci sonlanıyor

Yapılan açıklama ile 390 numaralı sürücü ile Windows, Linux ve FreeBSD işletim sistemlerini 32-bit olarak kullanan kullanıcılar bundan sonra yeni sürüm elde edemeyecek. 32-bit sürücüler sadece kritik güvenlik yamalarını içerecek ve yamalar, performans geliştirmeleri ve yeni donanım desteği artık 64-bit sürücülere dahil edilecek. Ocak 2019 tarihinde yayımlanması planlanan 390 numaralı sürücü ile firma 32-bit defterini kapatmış olacak.

32-bit / 64-bit

Günümüzde modern cihazlar güçlü donanımlarla piyasaya sürülmekte ve bu donanımlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için üreticiler 64-bit işletim sistemleri kullanmakta ve ürünlerini bu yazılımlara göre geliştirmekte. 64-bit sistemi gelişmiş donanım desteği ve güvenlik özellikleriyle 32-bit’e kıyasla hem daha performanslı hem de daha güvenli olarak öne çıkıyor.

Bu durumun Nvidia’nın 32-bit kararına etkisi aşikar. Ayrıca bu karara bağlı olarak Fermi mimarisine tabanlı NVS 310 ve NVS 315 ekran kartları için de desteğin sona ereceği açıklandı. Oldukça eski olan bu ekran kartlar 390 sürücüsü ile emekli olacak.