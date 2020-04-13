Nubia, yeni logosunu ve marka vizyonunu duyurdu!

ZTE’nin yan markası olan Nubia, yeni logosunu müşterilerin beğenisine sundu ve marka olarak geleceğe dair vizyonlarının neler olduğunu açıkladı. Bu yazımızda, yeni Nubia logosunu ve değişen şirket vizyonunu sizlerle paylaşacağız.

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Nubia, yeni logoda radikal değişikliklere gitti

Nubia tarafından duyurulan yeni logo, iki farklı rengi baz alan, kırmızı ve beyaz ağırlıklı bir temaya sahip. Bu değişiklik ile daha parlak ve düz bir temaya sahip olan logoda; radikal bir değişiklik olarak ise grafik bazlı tasarımdan, tipografi bazlı bir tasarıma yönelinmiş. Aşağıda, şirketin yeni logosuna dair kısa bir tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz.

Nubia’nın kurucularından Wang Hui, yeni logonun daha keskin hatlara ve daha modern bir tasarım anlayışına sahip olduğunu düşündüğünü belirtti. Şirket olarak yeni vizyonlarına ve gelecek planlarına dair de açıklamalar yapan Wang Hui, Nubia markasının sadece akıllı telefonlar üretmek ile sınırlı kalmayacağını da belirtti. Firma artık, gençlere yönelik akıllı cihazlar ve günlük hayatta kullanıma uygun akıllı ürünler de üretecek. Firmanın izleyeceği yolun Xiaomi ve Realme ile çok benzer olacağını söylemek ise gayet mümkün. Bildiğiniz üzere Xiaomi ve Realme de akıllı telefon dışında birçok akıllı cihaz üretiyor. İki markanın da büyüme hızını dikkate aldığımızda; günümüzün yükselen trendinin, bu üretim anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Red Magic adı altında çıkardığı yüksek performanslı akıllı telefonlar ile ünlenen Nubia’nın geleceğe yönelik atılımlarını yakın zamanda görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bakalım Nubia, akıllı telefonlarının yanı sıra ne gibi akıllı cihazlar üreterek hayatımıza girmeye başlayacak; bunu zaman gösterecek.

Siz Nubia tarafından tanıtılan yeni logo tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!