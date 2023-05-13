Son zamanlarda Tecno ve Google’ın da aralarında bulunduğu birçok şirket, Vivo, Samsung ve Huawei’nin başını çektiği katlanabilir akıllı telefon oyununa dahil oldu. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, Nubia ve OnePlus’ın da aynı pazarın içine gireceği söyleniyordu. Şimdi de Nubia’nın ilk katlanabilir telefon modelina ait sızıntılar ortaya çıkmış durumda! İşte detaylar!

Uygun Fiyatlı Nubia Katlanabilir Telefon Geliyor!

ZTE’nin yan kuruluşu olan Nubia’nın ilk katlanabilir telefonu iddiaya göre nubia Z60 Fold adını taşıyacak ve model numarası NX801J olacak. İç kısmında, 7.3 inçlik bir katlanabilir AMOLED ekran yer alacağı söyleniyor. Bu diğer katlanabilir telefonlardan alıştığımız bir ekran boyutu.

Nubia, bu ekranı kareden çok dikdörtgen bir formda kullanarak OPPO ve Google gibi bir ekran oranını tercih edebilir. Bu sayede dizi ve film izlemek daha zevkli hale gelebilir. Zira kare formdaki katlanabilir ekranlarda filmin alt ve üstündeki siyah bölgeler çok daha geniş olabiliyor.

Bu telefon, Qualcomm 8 serisi bir yonga seti tarafından desteklenecek. Ancak tam olarak hangi yonga seti olduğu belirsiz. Bununla birlikte, akıcı çoklu görevler için 12GB RAM ile eşleştirilecek ve iki farklı depolama seçeneği sunulacak. Bu seçeneklerin 256GB ve 512GB olacağını söylemek mümkün.

Telefon iddiaya göre 5.000 mAh’lik bir pil ile gelecek ve üstelik 100W şarj desteğine sahip olacak. Vivo ve Huawei gibi rakipler dışında, 25W eşiğinin geçilemediği düşünüldüğünde 100W fazlasıyla iyi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.

Nubia Z60 Fold’un, henüz söylenmeyen üç farklı renkte, bu yılın dördüncü çeyreğinde yani Ekim ve Aralık ayları arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yani Nubia’nın burada Samsung’dan daha geç bir tanıtım yapmasının neredeyse kesin olduğunu söylemek mümkün. Daha erken bir tanıtım, satışların daha iyi gitmesine neden olabilirdi. Fakat Nubia bu eksiğini uygun fiyatla kapatacakmış gibi görünüyor.

Her geçen gün katlanabilir telefon pazarının asıl oyuncuları olan Vivo, Samsung ve Huawei yeni rakiplerle karşılaşıyor. Bakalım katlanabilir telefon pazarının kralları Nubia ve OnePlus’a nasıl cevap verecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nubia Z60 Fold’un sızdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!