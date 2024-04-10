Nubia cephesinin uzun zamandır beklenn katlanabilir telefonu nihayet dünya genelinde satışa çıktı. Nubia Flip 5G nihayet dünya genelinde satışa sunuldu ve uygun fiyatlı katlanabilir telefon arayanların ihtiyaçlarına hitap etmeye geldi.

İçindekiler Nubia Flip 5G Katlanabilir Telefon Pazarını Değiştirecek

Nubia Flip 5G Katlanabilir Telefon Pazarını Değiştirecek

Yeni cihaz, Çin dışında birçok ülkede mevcut olacak. Avustralya, Şili, Mısır, Hong Kong SAR, Endonezya, İsrail, Kuveyt, Laos, Malezya, Yeni Zelanda, Pakistan, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam’da kullanıcılar bu cihaza erişebilecek.

Nubia Flip 5G, 6,9 inçlik bir iç ekran ve 1,43 inçlik bir kapak ekranıyla geliyor. Snapdragon 7 Gen 1 yonga setiyle güçlendirilen telefon, 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekrana sahip. 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama alanı sunuyor.

Telefonun kamerası, 50 MP birincil sensör ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Ayrıca iç katlanabilir ekranın üst kısmında 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 4.310mAh pil, 33W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve telefonun kullanım süresini artırıyor.

Nubia Flip 5G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS ve NFC bağlantı özelliklerini destekliyor. Güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olan telefon, kullanıcıların verilerini korurken hızlı bağlantı sağlıyor.

Çin’de Nubia Flip 5G fiyatı 414 dolar seviyesinden başlıyor ve en üst modeli 511 dolar iyatla sunuluyor. Küresel pazarda ise fiyatlar 499 dolar ile 699 dolar arasında değişiyor. Telefonun ön siparişleri şu anda alınabiliyor ve 23 Nisan’da satışa sunulacak.

Nubia Flip 5G, dikey katlanabilir telefon pazarında bütçe dostu bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nubia’nin yeni canavarı Samsung Galaxy Z Flip gibi rakiplerle rekabet edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.