PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite

Realme 6 Pro Pil Testi videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan realme 6 serisinin en güçlü versiyonuna ait pil tüketimi ve pil dolumu gibi durumlarını test ediyoruz.

Cihazda 4300 mAh pil kapasitesiyle birlikte 30W Vooc 4.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti