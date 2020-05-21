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Pil Testi

PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite

Pil Düellosu serimizin yeni karşılaştırması Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi 9T ve Huawei P40 Lite arasında gerçekleşiyor. Bakalım pil performansı konusunda bu üç telefondan hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor?

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Pil Testi

Realme 6 Pro Pil Testi

16 Mayıs 2020

Yazan:

Realme 6 Pro Pil Testi

Realme 6 Pro Pil Testi videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan realme 6 serisinin en güçlü versiyonuna ait pil tüketimi ve pil dolumu gibi durumlarını test ediyoruz.

Cihazda 4300 mAh pil kapasitesiyle birlikte 30W Vooc 4.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti

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Pil Testi

Oppo Find X2 | Pil Testi

14 Mayıs 2020

Yazan:

Oppo Find X2 Pil Testi

Oppo Find X2 Pil Testi videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan amiral gemisi modelin pil tüketimi ve pil dolumu gibi durumlarını test ediyoruz.

Cihazda 4500 mAh pil kapasitesiyle birlikte 65W SuperVooc 2.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti

 

 

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Pil Testi

Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT

28 Nisan 2020

Yazan:

Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT

Ersin ve Doğuş’un hazırladığı Pil Dülleosu serisinde şimdi de Xiaomi Mi 9T vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.

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