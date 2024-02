Heyecanla beklediğimiz telefonlardan biri Nothing Phone (2a) yakında karşımıza çıkacak ve şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre oldukça umut verici görünüyor. Daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması ve daha gelişmiş kameralarla donatılmasıyla birlikte, orijinal Nothing telefonuna kıyasla daha üstün bir performans sunacağı söyleniyor.

Nothing Phone (2a), göz alıcı bir tasarıma sahip ve orta seviye bir cihaz olmasına rağmen oldukça etkileyici özelliklere sahip. Yeni sızdırılan görüntüler, telefonun siyah renkte olduğunu ve ikonik Nothing tasarım dilini yansıttığını gösteriyor. Ayrıca, Glyph Lighting özelliğine dair ipuçlarını da barındırıyor. Ancak daha önceki sızıntılarda telefonun beyaz renkte görüldüğünü göz önünde bulundurarak, her iki renk seçeneğinin de mevcut olacağını tahmin ediyoruz.

Teknik özelliklere gelince, Nothing Phone 2a’nın 6,78 inçlik FHD+ AMOLED ekranıyla dikkat çekeceği belirtiliyor. Telefonun arka tarafında, Samsung’un 50 megapiksel S5KG9 ana sensörüne ek olarak 50 megapiksel ultra geniş JN1 sensörüne de yer verilecek. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisinden güç alan cihaz, 5.000mAh bataryasıyla 45W hızlı şarj desteği sunacak ve Android 14 ile kutudan çıkacak.

Nothing Phone (2a) CAD-based renders leaked 👀 Design looks pretty cool, a lot better than I thought India Price – ₹23,999 ($289) • 6.7-inch FHD+ AMOLED 120Hz

• 50MP S5KG9 Main (OIS) + 50MP JN1 UW, 32MP selfie

• MediaTek Dimensity 7200 Pro

• 5000 mAh, 45W

• Android 14… pic.twitter.com/u8FPEvdvi1 — Ben Geskin (@BenGeskin) February 20, 2024

Bu özellikler, Nothing Phone (2a)’nın gerçekten ilgi çekici bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor ve fiyat-performans açısından umut verici olduğunu düşündürüyor. Nothing markasının şimdiye kadar bu alanda başarılı olduğunu göz önünde bulundurarak, yeni modelin bu geleneği sürdürmesi bekleniyor.

Nothing Phone 2a’nın resmi olarak tanıtılması için heyecanla beklenen tarih, bu ayın sonunda Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi. Tanıtım gerçekleştiğinde, tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla, bu cihazı sabırsızlıkla bekliyorsanız, bizi takip etmeye devam edin; karşılaştığımız her detayı sizlerle paylaşacağız.