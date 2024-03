Çinli teknoloji devi Nothing, Nothing Phone 2a modelini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing Phone 2a satış rakamları resmi olarak açıklandı. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 2a satış rakamları

Nothing Phone 2a satış rakamları birçok kişinin beklediğinin üzerinde geldi. Nothing CEO’su Carl Pei’nin X üzerinden açıkladığı Nothing Phone 2a satış rakamlarına göre Nothing Phone 2a, satışa çıktıktan sonra 100.000 adet sattı. Nothing Phone 2a satış rakamlarının ilk 60.000 adeti ise ilk 1 saat içerisinde kayda geçti.

Nothing Phone 2a sales top 100,000 day after launch https://t.co/6q8TkeG1VX — Carl Pei (@getpeid) March 13, 2024

Nothing Phone 2a neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.