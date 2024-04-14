Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz aylarda serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Nothing Phone 2a modelini piyasaya süren marka, Nothing Phone 2a Nisan güncellemesini kullanıma sunuyor.

Nothing Phone 2a Nisan güncellemesi

Nothing Phone 2a Nisan güncellemesini Nothing OS 2.5.5 sürümü ile birlikte alıyor. Nothing Phone 2a Nisan güncellemesinde akıllı telefonun birçok problemi giderilmiş. Güncelleme halen akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Sistem güncelleme kısmından telefonunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

Kamera

● Geliştirilmiş kamera renk doygunluğu.

● Portre Modunda bulanıklık doğruluğu ve genel netlik optimize edildi.

● Geliştirilmiş kamera yükleme hızı.

Genel iyileştirmeler

● Nisan Güvenlik Yaması’na güncellendi.

● Google Asistan uyandırma deneyimi optimize edildi.

● Açılır pencere görünüm animasyonları daha akıcı bir his verecek şekilde optimize edildi.

● Genel düzgünlüğün arttırılması.

● Genel oyun deneyimi ve performansı optimize edildi.

Hata düzeltmeleri

● Bazı üçüncü taraf başlatıcılarla uyumluluk sorunları çözüldü.

● Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarındaki kararlılık sorunları düzeltildi.

● Gece Işığı özelliğinin kilit ekranında etkisiz olmasına neden olan sorun düzeltildi.

● Sistemin genel kararlılığı optimize edildi.

Nothing Phone 2a Nisan güncellemesinden sonra neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.