Çinli teknoloji devi Nothing, Phone (1) ile güzel bir çıkış sağlamıştı. Bunun ardından Phone (2) modelini de piyasaya süren marka amiral gemisi kanadında da oyuna girmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing, Phone (2a) modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Nothing Phone 2a işlemcisi açıklandı. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 2a işlemci özellikleri

Nothing Phone 2a işlemci özellikleri Nothing Hindistan tarafından resmi olarak yapıldı. Nothing tarafından yapılan açıklamaya göre Nothing Phone 2a işlemci tarafında MediaTek Dimensity 7200 Pro ile birlikte gelecek.

Phone (2a) is home to a powerhouse: the custom-built MediaTek Dimensity 7200 Pro. Exclusively co-engineered with Nothing to deliver a seamless performance with remarkable power efficiency. Know more on https://t.co/gyPNZp2LCz #NothingPhone2a pic.twitter.com/Wz8mvydftD — Nothing India Bhai (@nothingindia) February 20, 2024

Nothing Phone 2a neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılarda Nothing Phone 2a TUV sertifikasını aldı. Bu sertifikaya göre Nothing Phone 2a şarj özellikleri 45W kablolu hızlı şarj olacak.

Nothing Phone 2a, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte gelecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekleyecek ve AMOLED bir ekran paneline sahip olacak. Kamera tarafında ise akıllı telefon 50 MP çözünürlükte bir ana kameraya ve detayları bilinmeyen bir yardımcı kameraya sahip olacak.

Nothing Phone 2a AnTuTu testinden 738164 puan aldı. Nothing Phone 2a AnTuTu testine göre MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte gelecek. Testleri yapan kişi Nothing Phone 2a’yı Redmi Note 13 Pro+ ve OnePlus Nord CE 3 ile karşılaştırmış. Redmi Note 13 Pro+ AnTuTu testinden 714067 puan alırken OnePlus Nord CE 3 ise 656351 puan almış.

Nothing’in son akıllı telefonu: Nothing Phone (2)

Akıllı telefon karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB RAM ve 128GB/ 256GB / 512GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında akıllı telefon, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.