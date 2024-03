Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz aylarda serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Nothing Phone 2a modelini piyasaya süren marka, Nothing Phone 2a ilk güncellemesini kullanıma sunuyor.

Nothing Phone 2a ilk güncelleme

Nothing Phone 2a ilk güncellemesini Nothing OS 2.5.3 sürümü ile birlikte alıyor. Nothing Phone 2a ilk güncellemesinin güncelleme günlüğü ise şu şekilde:

Genel iyileştirmeler

● Yeni zil sesleri

● Yeni bir Kaydedici widget’ı

● Sürekli ekran görüntüsü alırken, önceki ekran görüntüsünün önizlemesi artık otomatik olarak kayboluyor.

● Dokunma geri bildirimi için üç düzey dokunsallık eklendi.

● Ana ekrandan Her Zaman Açık Ekran’a geçiş sırasındaki animasyon iyileştirildi.

● Duvar kağıtlarının kullanıcı deneyimi optimize edildi.

● Uygulama başlatma animasyonları daha da akıcı hale getirildi.

● Belirli kullanıcı arayüzü sorunları optimize edildi.

● Genel dokunmatik ekran deneyimi iyileştirildi.

● Bellek stratejisini optimize ederek arka planda çalışan uygulamaların deneyimi iyileştirildi.

● Belirli şarj adaptörleriyle geliştirilmiş uyumluluk.

Kamera

● Kamera uygulaması için kısayol widget’ı eklendi.

● Fotoğraflar için XDR görüntüleme efektini destekleyen, Kamera’da Ultra HDR özelliği desteği sunuldu.

● Kamera filigranı artık odak uzaklığının gösterilmesini destekliyor.

● Ham HDR fotoğrafçılığın etkisi iyileştirildi.

● Geliştirilmiş renk doygunluğu.

● Ön kamera fotoğraflarının netliği iyileştirildi.

● Optimize edilmiş kamera OIS/EIS efektleri.

● Geliştirilmiş kamera uygulaması yükleme hızı ve genel performans.

Hata düzeltmeleri

● Saat dilimleri değiştirildikten sonra Adımsayar widget’ının sıfırlanması sorunu düzeltildi.

● Belirli senaryolarda kilidi açmak için yukarı kaydırdıktan sonra uygulama simgelerinin ana ekranda görüntülenmemesi sorunu çözüldü.

● Ekran kapalıyken parmak iziyle kilit açma işleminin yanıt vermemesiyle ilgili ara sıra ortaya çıkan sorun çözüldü.

● Kilit ekranı arayüzünde ara sıra ortaya çıkan siyah ekran sorunu çözüldü.

● Sistemin genel kararlılığı optimize edildi.

Just out and already a new update. Introducing Nothing OS 2.5.3 for Phone (2a). With improved camera performance, smoother operation, and handy new widgets. To update, head to Settings > System > System Update pic.twitter.com/5HcP3BaOOi — Nothing (@nothing) March 11, 2024

Nothing Phone 2a ilk güncellemesinden sonra neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.