Google’ın Android 16 işletim sistemini beklenenden çok daha erken bir tarihte, Haziran ayında yayınlaması, akıllı telefon üreticilerini adeta hazırlıksız yakaladı. Bu durumdan etkilenen markalardan biri de şüphesiz Nothing oldu. Daha önceki sürümlerde hızlı güncellemeleriyle takdir toplayan şirket, bu ani sürüm takvimi nedeniyle kendi arayüzü olan Nothing OS 4.0 için yeterli geliştirme zamanı bulmakta zorlandı. Ancak teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Nothing OS 4.0 Güncellemesi için artık yol haritası belli oldu ve kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik kapıda.

Nothing OS 4.0 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Yeni Nothing OS 4.0 Güncellemesi, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek bir dizi yenilikle geliyor. En dikkat çekici özelliklerden biri, iPhone’lardaki Canlı Etkinlikler benzeri, ilerleme odaklı bildirimler olacak. Bu sayede yemek siparişleri veya yolculuk paylaşımı gibi uygulamaların anlık durumları, doğrudan kilit ekranından ve bildirim panelinden takip edilebilecek. Bu yenilik, kullanıcıların sürekli uygulama açma derdini ortadan kaldırarak büyük bir kolaylık sağlayacak.

Android 16 tabanlı bu sürüm, bildirim yönetimine de yeni bir soluk getiriyor. Aynı uygulamadan gelen yoğun bildirim seslerini otomatik olarak kısarak kullanıcıların daha az rahatsız olmasını sağlayan sistem, Nothing OS 4.0 ile telefonlara entegre edilecek. Güvenlik tarafında ise Android Protect kalkanı devreye giriyor. Bu özellik, kullanıcıları çevrimiçi dolandırıcılık, zararlı yazılımlar ve güvenli olmayan web siteleri gibi tehditlere karşı koruyacak. Kısacası, Nothing OS 4.0 Güncellemesi hem daha akıllı hem de daha güvenli bir telefon deneyimi vadediyor.

Markanın imzası niteliğindeki Glyph Arayüzü de bu güncellemeden nasibini alacak. Özellikle Nothing Phone (3) modelinde bulunan Glyph Matrix için daha etkileşimli widget’lar, mini oyunlar ve hızlıca göz atılabilir bildirimler bekleniyor. Bu geliştirmeler, ikonik arka ışık sistemini sadece bir bildirim ışığı olmaktan çıkarıp çok daha işlevsel ve eğlenceli bir araca dönüştürecek. Beklenen Nothing OS 4.0 Güncellemesi ile arayüzün yetenekleri önemli ölçüde artacak.

Nothing OS 4.0 Alacak Cihazlar

Nothing, güncelleme politikası konusunda net bir duruş sergiliyor. Markanın ilk amiral gemisi olan Nothing Phone (1), Android 12 ile çıktığı için vaat edilen güncellemeleri tamamladı ve Android 16 tabanlı yeni sürümü almayacak. Ancak diğer tüm modeller, Nothing OS 4.0 Güncellemesi ile en yeni özelliklere kavuşacak. İşte tam liste:

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 1

CMF Phone 2 Pro

Nothing OS 4.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Nothing tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, merakla beklenen Nothing OS 4.0 Güncellemesi bu sonbaharın sonlarına doğru, yani Eylül ile Kasım ayları arasında kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Güncellemeyi alacak ilk cihazın, markanın en yeni amiral gemisi Nothing Phone (3) olacağı kesinleşti. Ancak telefonun kutusundan Android 16 ile çıkmadığını belirtmekte fayda var.

Kararlı sürüm öncesinde, yaz aylarında kritik hataların ayıklanması amacıyla bir beta programının başlatılması bekleniyor. Bu süreç, hem yazılımın kararlılığını artıracak hem de meraklı kullanıcıların yeni özellikleri herkesten önce denemesine olanak tanıyacak. Nothing Phone (3) sonrasında ise Nothing OS 4.0 Güncellemesi, kademeli olarak diğer uyumlu cihazlar için de yayınlanacak.

Siz Nothing OS 4.0 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.