OnePlus serisi bildiğiniz gibi Cepport tarafından distrübitörlüğü alınmış ve OnePlus 12 ve OnePlus 12R modellerinin gelmesi bekleniyordu. Merak edilen soruları ise Eren aktarıyor.

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Ülkemizde OnePlus markasının muamması diye bir gerçek var. Daha öncesinde bir kez ülkemize giriş yapan marka sonrasında ortadan kaybolmuştu. Geçtiğimiz sene Cepport tarafından tekrardan ülkemizde faaliyete geçen marka OnePlus 11, OnePlus Nord 3 5G ve OnePlus Nord CE 3 Lite 5G modelleriyle satışta olmuştu.

Cepport tarafı ile yaptığımız Markalara Sorun” serimizde yetkili kişiler tarafından verilen bilgiye göre OnePlus 12 Serisi, OnePlus Open ve diğer OnePlus ekosistem ürünleri 2024 yılı içerisinde satışta olacaktı. Peki 2024 yılında gelmesi planlanan bu ürünlere ne oldu? Özellikle OnePlus severler tarafından merakla beklenen OnePlus 12 ve 12R modelleri satışa çıkıyor mu, çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Marka tarafından aldığımız son bilgileri derledik ve sizlere sunduk. İyi seyirler.