Nokia’yı Piyasaya Süren HMD Global, Şimdi de Asha Markasını Getiriyor!

Nokia’yı tekrar piyasaya kazandıran Nokia, şimdi de Asha markasının haklarını alarak yeni bir marka ile de piyasaya girecek gibi.

Yılların en efsanevi akıllı telefon markası olarak kabul edilebilecek Nokia, yıllar önce piyasadan çekilmişti. Ardından Microsoft tarafından satın alınan firma, şahlanmak yerine daha da kötüye gitmesi ardından bir piyasadan uzaklaşma durumu ile karşılaşan Nokia, şimdi HMD Global çatısı altında oldukça güzel bir başlangıç yaptı. Nokia 2, 3, 5, 6 ve 8 modellerine sahip olan HMD Global bir de yine Nokia ile ilişkilendirebileceğimiz Asha markasını da aldı. Böylece Nokia ve Asha markaları yeniden buluşmuş oldu.

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Şu an için HMD Global’in Asha’yı ayrı bir telefon markası olarak mı sunacak, yoksa Nokia’nın bir serisi haline mi getirecek bilmiyoruz. Ancak Asha adıyla telefonlar görmek bile nostaljik açıdan güzel bir gelişme diyebiliriz.