Nokia’dan Büyük Başarı: İlk Yılında 10 Milyon Satış!

2017 ile beraber sektöre HMD Global desteği ile geri dönen Finli telefon devi Nokia, ilk yılında 10 milyon barajını geçerek başarılı bir satış yakaladı.

Geçtiğimiz Şubat ayında yine Finlandiyalı bir marka olan HMD Global’in desteği ile bu sefer Android işletim sistemi ile sahneye geri dönen Nokia, bu sefer istediğini tekrar alacak gibi görünüyor.

Şimdiden global marketten %0.4 pay almayı başaran Nokia, memleketi Finlandiya’da 5. sıraya girerek giriş yaptı. Toplam 4 çeyrek dönemi ile beraber 2017 yılında 10 milyon satış başarısına ulaşan firma, herkesin beklediği Nokia 8 ile bu başarıyı arttıracak gibi görünüyor.

İlk çeyrek döneminde sadece Çin’de satış yapmasına rağmen 0.1 milyon satış yapan Nokia, ikinci çeyrekte ise 1.4 milyon satış daha ekledi. Ardından üçüncü çeyrekte 2.5 milyon daha ekleyen firma, son çeyrekte ise 3.5 milyon daha ekleyerek 7.5 milyona ulaştı. İçinde bulunduğumuz dönemde ise şimdiden 4 milyon satış yapan Finlandiyalı telefon devi 11.5 milyona ulaşarak ne kadar özlenen bir firma olduğunu gösterdi.

Bakalım ülkemizde de resmen satışta olan modellerin yenilenmesi ile 2018 yılı Nokia açısından nasıl geçecek. Merakla bekliyoruz.