Nokia’dan 99 Euro’ya Yeni Telefon: Nokia 2

Nokia, şimdiye kadar lanse ettiği 8, 6, 5 ve 3 modellerinin ardından beklenen en ucuz fiyatlı telefonu 2 de geldi.

İyi telefonu uygun fiyata sunmasıyla tanınan, son dönemde ise yine aynı politikaya dönmeye çalışan Finli HMD Global bünyesindeki Nokia, son telefonu 2 modelini tanıttı. Sadece 99 Euro fiyatla satışa çıkacak olan Nokia 2, teknik özellikleri ile neden ucuz olduğunu da bizlere gösteriyor.

Hemen teknik özelliklerine değinecek olursak 143,5 x 71,3 x 9,30 mm boyutlarında olan Nokia 2, 4 çekirdekli ve 1.3 GHz hızda çalışan Snapdragon 212 yonga seti ile beraber 1GB LPDDR3 bellek ile geliyor.

5 inçlik HD LCD ekranı Gorilla Glass 3 ile koruyan cihaz, 8 MP arka ve 5 MP ön kamera ile kutudan çıkıyor. LTE bandında Cat 4 destekleyecek, WiFi’da a/c bandı desteği olmayan telefonda SD kart bağlantısı da bulunuyor. 8 GB depolama alanı sunan telefon özellikle 4.100 mAh bataryası ile göz doldurmakta. Bu düşük model yonga seti sayesinde 2 günü rahat çıkartabilecek telefon, özellikle çocuklara ya da yaşlılara alınabilecek bir akıllı telefonlara giriş telefonu olacak gibi.

Ülkemize gelişi ve fiyatı konusunda şu anda bilgi bulunmasa da 2018 yılı başlarında Türkiye’ye girmesi ve 500 TL civarında bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor.