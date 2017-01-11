Nokia Yeni Bir Telefon Daha Duyurmaya Hazırlanıyor Olabilir

Nokia geçtiğimiz ayda 2017 yılında tekrar akıllı telefon sektörüne geri döneceğini duyurmuştu ve ilk telefonu ortaya çıkmıştı.

Nokia markası altında telefon üretip satma hakkına sahip olan Finlandiya merkezli HMD Global geçtiğimiz hafta sonu ilk telefonunu duyurdu. Ancak yeni Android telefon sadece Çin’de satışta olacak. Bu haber her ne kadar üzücü olsa da sevindirici haber çok geç kalmadı.

HMD Global bugün Facebook sayfasından önemli bir duyuru paylaştı ve şirket 26 Şubat tarihinde yeni şeyler duyuracağını açıkladı. Bu tarihin önemli olmasının bir diğer yanı ise her sene İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobile World Congress’in başlama tarihi olması. Şirketin duyurduğu telefonda Nokia deyince akla gelen tarzda bir telefon ve büyük bir ihtimalle yeni tanıtılacak olan modelde aynı şeyi hedefleyecek ve Android işletim sistemine sahip olacak. Bu sene düzenlenecek olan Mobile World Congress’te Samsung, LG ve Huawei’nin de önemli açıklamaları olması bekleniyor.