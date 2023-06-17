Nokia Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, Türk İnternet’e konuştu ve şirketin Türkiye’deki gelecek planlarını aktardı. Bilgin, hepimizin beklediği ulusal 5G ihalesi ve firmanın Türkiye’deki üretim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Nokia Ülke Müdürü tarafından açıklanan her şey!

Türkiye’de 5G Kullanımına Geçilmesi İçin Zaman Gerekiyor!

Erensoy Bilgin’e 5G’de Nokia’nın ürünleri hakkında sorular sorulmuş. Bilgin, Nokia’nın 5G’de globalde ve Türkiye pazarında belirleyici bir rol oynadığını ifade ediyor. Bilgin, dünya genelinde 150.000’den fazla baz istasyonunda Nokia ürünlerinin kullanıldığını ve Nokia’nın pazar payının dünya genelinde ikinci sırada olduğunu belirtti.

Nokia olarak dünyanın birbiriyle iletişim kurabilmesi ve topluca hareket edebilmesine yönelik teknoloji üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Bilgin, Nokia’nın 5G’yi Türkiye’ye getirmek için iş birliği yaptığı Karel şirketiyle 2G-3G-4G-5G tüm istasyonları ürettiklerini ve Türkiye’deki müşterilerin bu istasyonları kullandığını aktardı.

Bilgin, Nokia’nın Türkiye’de gerçek anlamda bir üretim yaptığını ve Karel’in Nokia’nın global sistemine entegre bir üretici haline geldiğini belirtiyor. Ayrıca Bilgin’in açıklamalarından Nokia’nın 5G’de Türkiye’de bir ekosistem oluşturma çalışmaları olduğunu ve 5G’nin endüstri için önemli bir bacak olduğunu anlıyoruz.

Erensoy Bilgin, 5G Advanced teknolojisinin hayata geçmek üzere olduğunu ve 5G’nin endüstride kullanımıyla ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Türkiye’nin 5G’nin endüstride kullanımını hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerektiğini ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için iş birliği halinde olduklarını ifade etti.

Bilgin, 5G ihalesinin operatörler için henüz gerçekleşmeyeceğini düşündüklerini ve son kullanıcılara sunulması için daha fazla zaman gerektiğini aktardı. Yani ülkemizde zaten İstanbul Havalimanı gibi bir elin parmağını geçmeyen yerde bulunan 5G ağlarının yaygınlaşması biraz zaman alacak gibi duruyor.

Nokia’nın global telekomünikasyon pazarında Ericsson, Huawei ve Nokia’nın domine ettiği bir pazarda stratejik bir tedarikçi olarak kendini konumlandırdığını belirten Bilgin, Türkiye’de üretim planları olduğunu ve Karel iş birliğiyle Türkiye’yi bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflediğini aktardı.

Bilgin’in aktardığı simülasyonlara göre Türkiye için 10 yıl içinde 1 milyar euroluk ihracat mümkün. Bu sayede Türkiye Nokia’nın küresel tedarik zincirinde önemli bir rol oynayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye ne zaman 5G’ye geçecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!