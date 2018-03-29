Nokia telefonlardan ikisi daha Android 8.1 almaya hazır

Nokia telefonlardan ilk başlarda akıllı telefon heveslilerinin çok da bir ümidi yoktu açıkçası. Firmanın kendi başarısızlığı ve ardından Microsoft felaketinden sonra HMD Global firmasının Nokia serisini akıllı telefon piyasasına sokması Samsung ve Apple başta olmak üzere Çinli rakipleri de işin içine katarsak epey zor gibiydi. Lakin imkansız olmadığı kanıtlandı ve MWC 2018’deki duyurularıyla birlikte firma akıllı telefon sektörüne Nokia ismini hatırlatmayı başardı.

Nokia telefonlardan beklenen performans ve güncelleme hızı

Tıpkı Samsung’un eski zamanları gibi bütün segmente ve müşteri aralığına ürün hazırlama girişiminde bulunan firmanın 1’den 9’a kadar pek çok farklı gamda ürünü bulunuyor. Lakin Samsung’un aksine Nokia burada akıllı bir strateji uygulayarak saf Android (aslında çok ufak elden geçirmeler mevcut tabii ki) mantığını benimseyip güncellemeler konusunda hız kaybetmiyor. Mevcut amiral gemisi olan Nokai 8 için Anroid 8.1 çoktan hazırlanıp sunuldu ve Nokia 8 sahipleri (ben de dahil) bir aydan fazladır 8.1’in tadını çıkatıyor. Öte yandan firma hızını kesmeden diğer modellere de en yeni güncel Android sürümünü hazır etmiş.

Yeni gelen bilgilere göre Nokia 5 ve Nokia 6 (2017) modelleri de ocak ayındaki Oreo 8.0 güncellemesinden sonra 8.1’e geçmeye hazır. Nokia 5 için Hindistan, Tunus ve Endonezya’da güncellemeler dağıtılmaya başlanmışken Nokia 6 sadece Hindistan’da 8.1’e kavuştu. Lakin güncellemenin her iki telefon için de yakın zamanda tüm bölgelere geleceği mutlak. Nokai 5 için 8.1 güncellemesi 866.7MB büyüklünde iken Nokia 6 için güncelleme boyutu 933.8MB WiFi üzerinden indirilebilecek olan güncellemeleri kontrol etmek için ayarlar kısmından kendiniz de bakabilirsiniz.