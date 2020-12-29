Akıllı Telefonlar
Nokia TA-1322 tasarım ve bazı özellikleri FFC listesinde görüldü
Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasında TA-1322 model numarasıyla birlikte ortaya çıktı.
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Bundan önce Nokia TA-1322 telefonu Rusya sertifika sitesinde görülmüştü. Bu sefer FCC sertifikası listesinde gözükürken, listede aynı zamanda cihazın arka yüzünün şemasıyla birlikte bazı özellikleri de görülebiliyor.
FCC diyagramından görülebildiği kadarıyla akıllı telefonun arkasındaki kamera modülü yuvarlak şekilde olacak. Parma okuma özelliği de yine telefonun arkasında görülebiliyor. Yeni Nokia cihazının güç tuşu ve ses açma kapama tuşları ise sağ tarafta yerlerini alıyorlar.
FCC belgesinde akıllı telefonun bazı özelliklerinin bilgisine de ulaşılabiliyor. Belgede 4000mAh batarya göze çarparken, bağlantı alanında ise LTE desteğinin yanında Bluetooth desteği görülebiliyor. Buna ek olarak telefonun Wi-Fi desteğinin de 2.4GHz olduğunu da söyleyebiliyoruz.
Önceden gelen sızıntılarla ve bilgilerle beraber cihazın sene sonunda çıkması öngörülüyordu. Şimdi ise bu listelemeyle de tahmin edilebileceği üzere Nokia, planlarını 2021 yılı için kurmuşa benziyor.
Nokia’nın TA-1322 model numaralı bu yeni telefonunun piyasaya çıkacağı isim ise hala bilinmiyor. Ancak ortalıkta dolaşan bazı söylentilerden yola çıkarak bunun Snapdragon 690 SoC yonga setiyle gelmesi beklenen Nokia 7.3 5G akıllı telefonunun başka bir modeli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ki hatırlanacağı üzere 7.3 de bu yıl için çıkması öngörülen ama seneye kalan telefonlar arasında idi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliği ile büyüledi
Xiaomi’nin yeni telefonu dün yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi 11, gece modu video özelliği ile adeta büyüledi.
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Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile gelen dünyanın ilk akıllı cep telefonunu dün yaptığı bir lansman ile tanıttı. Oldukça üst seviye özelliklerle gelen telefon şirketin yeni amiral gemisi olarak etkileyici özelliklere ve fonksiyonlara sahip. 6,81 inç QHD+ AMOLED 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 12 GB’a kadar yükseltilebilen LPDDR5 RAM , UFS 3.1 süper hızlı depolama ve 55W hızlı şarj desteği gibi oldukça önemli teknik özelliklere sahip. Bunun yanında, geçen yılın modeliyle arasındaki tek fark teknik anlamda daha iyi olan performans değil. Kullanıcı deneyimine etki edecek yeni özellikler de telefona eklenmiş durumda. Ekran içindeki parmak izi okuyucuya entegre edilmiş nabız ölçme özelliği, bunlardan biriydi. Buna ek olarak şirket Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliğini de duyurmuştu. Gelen ilk görüntüler, telefonun inanılmaz gece video çekimi performansını gözler önüne seriyor.
Xiaomi Mi 11 gece modu video
BlinkAI tarafından geliştirilen modu video özelliğini telefonuna entegre etmeyi başaran Xiaomi, bu alanda inanılmaz işlere imza atmış durumda. BlinkAI tarafından yayınlanan bir video, telefonun gece modu video özelliğinin neler başarabildiğinin kanıtı. Çinli üretici adeta ortaya çıkan görüntülerle rakiplerine gözdağı veriyor. Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliğini videodan detaylı izleyebilirsiniz.
Bu başarı nasıl sağlanıyor?
Xiaomi Mi 11 bu video başarısının arkasında iki önemli şey var. Bunlardan ilki, BlinkAI tarafından geliştirilen, derin öğrenme yazılımı. Diğeri ise, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci içerisinde bulunan NPU (Sinirsel İşlem Birimi). Bu iki birim bir araya geldiğinde ortak bir makine öğrenme işlemi uygulayarak, düşük kalitede çekilen video için saniyelik bir işlemle kalite arttırma işlemi uyguluyor. Bunun sonucunda da ortaya bu güzel görseller çıkıyor. Şimdilik sadece tepe model Mİ 11 için olan bu özellik değişen, gelişen teknoloji ile muhtemelen yakın zaman içinde daha giriş ve orta seviye akıllı telefonlar için de gelecektir.
Gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Motorola Nio, 8GB RAM, Snapdragon 865 ile Geekbench’te görüldü
Motorola’nın amiral gemisi telefonu olacağı düşünülen Motorola Nio cihazı hakkındaki bazı bilgiler Xda ve diğer kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. TechnikNews tarafından gelen bir haber de akıllı telefonun sahip olacağı bazı özellikleri göstermiş, muhtemel XT2125 model numarasını belirtmişti.
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Bugün ise tanındık cihaz test platformu Geekbench üzerinden XT2125-4 model numaralı Motorola Nio telefonu görüntülendi. Testin ortaya çıkardığı üzere cihazın özellikleri hakkında artık bazı şeyler biraz daha netleşmiş oldu.
Geekbench listesinde görüleceği üzere Motorola Nio, Snapdragon 865 (5G) SoC yonga setinden gücünü alıyor. İşlemcinin frekansı ise 1.80Ghz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon hafıza alanında da geride kalmıyor. 8GB RAM ile önemli bir hafıza kapasitesi sunan telefon, işletim sistemi alanında ise Android 11 ile geliyor.
Motorola Nio’nun Geekbench platformundan aldığı nota göz atacak olursak; tek çekirdek skorunu 958 puan olarak görebiliyoruz. Çoklu çekirdek testinde ise akıllı telefonun 2969 puan aldığı görülüyor.
Bu listeleme bizlere aslında birkaç şeyi anlatıyor. Cihazın özelliklerini daha net bir şekilde görebilirken, sahip olduğu güç hakkında da daha net bir fikre sahip olabiliyoruz. Onun dışında ise yine bu listede görülmesi, akıllı telefon için piyasaya çıkma tarihinin oldukça yakın olduğunu da bizlere anlatıyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda firmadan bu konuda resmi bir açıklama görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme UI 2.0 beta Realme 7 ve X2 Pro için açıldı
Realme UI 2.0 ara yüzü Eylül ayında tanıtılmıştı. Şirketin söz verdiğine göre ise; Realme 7 ve Realme X2 Pro cihazlarına sahip kullanıcılar sene sonuna kadar bu ara yüzü betada bile olsa deneyimleyebileceklerdi. 2021 yılına girmemize çok az bir süre kala, şirket Google Docs formu aracılığıyla yeni ara yüz betası için başvuru sürecini başlattı.
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Realme firması, Android 11 tabanlı ara yüzü diğer cihazlara da yavaş yavaş getirmeye devam ediyor. Hala erken erişim sürecinde olan Realme 7 Pro akıllı telefonu ve sabit güncellemesi erişilebilir halde olan X50 Pro 5G amiral gemisi cihazı bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında Realme’nin Kasım’da duyurulan üç farklı Q telefonları da UI 2.0 ara yüzü ile raflarda yerlerini almış durumdalar.
Realme, UI 2.0 ara yüzüyle beraber cihazlara ne gibi yenilikler getirecek?
Realme UI 2.0, kullanıcılara üç farklı ana alanda yenilikler sunacak. Yaratıcılık alanında Her Zaman Ekranda seçenekleriyle beraber yenilikler getirirken; Sociability ise tek bir Wi-Fi ağı kullanarak farklı dosyaların kolayca başka cihazlara transfer edilmesi için kolaylık sağlıyor. Son olarak gelen ana yenilik ise performans ve verimlilik alanında. Productivity başlığıyla sunulan bu kısımda ise yeni bir Dijital Sağlık özelliğinin yanı sıra bazı temel uygulamaların performanslarında da gözle görülür iyileşmeler görülebiliyor.
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