Nokia TA-1322 tasarım ve bazı özellikleri FFC listesinde görüldü

Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasında TA-1322 model numarasıyla birlikte ortaya çıktı.

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Bundan önce Nokia TA-1322 telefonu Rusya sertifika sitesinde görülmüştü. Bu sefer FCC sertifikası listesinde gözükürken, listede aynı zamanda cihazın arka yüzünün şemasıyla birlikte bazı özellikleri de görülebiliyor.

FCC diyagramından görülebildiği kadarıyla akıllı telefonun arkasındaki kamera modülü yuvarlak şekilde olacak. Parma okuma özelliği de yine telefonun arkasında görülebiliyor. Yeni Nokia cihazının güç tuşu ve ses açma kapama tuşları ise sağ tarafta yerlerini alıyorlar.

FCC belgesinde akıllı telefonun bazı özelliklerinin bilgisine de ulaşılabiliyor. Belgede 4000mAh batarya göze çarparken, bağlantı alanında ise LTE desteğinin yanında Bluetooth desteği görülebiliyor. Buna ek olarak telefonun Wi-Fi desteğinin de 2.4GHz olduğunu da söyleyebiliyoruz.

Önceden gelen sızıntılarla ve bilgilerle beraber cihazın sene sonunda çıkması öngörülüyordu. Şimdi ise bu listelemeyle de tahmin edilebileceği üzere Nokia, planlarını 2021 yılı için kurmuşa benziyor.

Nokia’nın TA-1322 model numaralı bu yeni telefonunun piyasaya çıkacağı isim ise hala bilinmiyor. Ancak ortalıkta dolaşan bazı söylentilerden yola çıkarak bunun Snapdragon 690 SoC yonga setiyle gelmesi beklenen Nokia 7.3 5G akıllı telefonunun başka bir modeli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ki hatırlanacağı üzere 7.3 de bu yıl için çıkması öngörülen ama seneye kalan telefonlar arasında idi.