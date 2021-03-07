Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia markasının, merakla beklenen G10 modeli basına sızdı. Şirketin yakın zamanda tanıtılması beklenen modeli oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak.

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Nokia markasını eski günlerine döndürmek isteyen HMD Global, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Şirketin ilk oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı.

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Mobil oyunlara artan ilgiyle birlikte son yıllarda karşımıza oyunculara özel akıllı telefonlar çıkmaya başladı. Oyunlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanan bu telefonlar artık adeta ayrı bir pazar halini aldı. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri bu pazarda da şanslarını deniyorlar.

Geçtiğimiz aylarda TA-1334 ortaya çıkan model ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Orta segment oyuncu telefonu olarak piyasaya sürülecek modelin hangi işlemciye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı sızıntılar arasında yer alıyor.

Nokia G10 modelinin muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 1560×720 piksel

İşlemci: Henüz belirtilmedi

Grafik birimi: Henüz belirtilmedi

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB ya da ( 512 GB’a kadar SD kart desteği )

Arka Kamera: 48 MP ana kemara (diğer kameralar netlik kazanmadı)

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI 2.0

Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, GPS

Boyutlar: 160,9 X 76 X 8,7 mm

Ağırlık: 181 gram

Renk: Mavi

Son olarak Nokia, akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden güçlendirmek istiyor. Ancak şirketin çıkaracağı oyuncu telefonu ile nasıl bir başarı yakalayacağı da merak konusu.

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