Akıllı Telefonlar
Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı
Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia markasının, merakla beklenen G10 modeli basına sızdı. Şirketin yakın zamanda tanıtılması beklenen modeli oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak.
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Nokia markasını eski günlerine döndürmek isteyen HMD Global, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Şirketin ilk oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı.
Mobil oyunlara artan ilgiyle birlikte son yıllarda karşımıza oyunculara özel akıllı telefonlar çıkmaya başladı. Oyunlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanan bu telefonlar artık adeta ayrı bir pazar halini aldı. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri bu pazarda da şanslarını deniyorlar.
Geçtiğimiz aylarda TA-1334 ortaya çıkan model ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Orta segment oyuncu telefonu olarak piyasaya sürülecek modelin hangi işlemciye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı sızıntılar arasında yer alıyor.
Nokia G10 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 1560×720 piksel
- İşlemci: Henüz belirtilmedi
- Grafik birimi: Henüz belirtilmedi
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB ya da ( 512 GB’a kadar SD kart desteği )
- Arka Kamera: 48 MP ana kemara (diğer kameralar netlik kazanmadı)
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI 2.0
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, GPS
- Boyutlar: 160,9 X 76 X 8,7 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Renk: Mavi
Son olarak Nokia, akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden güçlendirmek istiyor. Ancak şirketin çıkaracağı oyuncu telefonu ile nasıl bir başarı yakalayacağı da merak konusu.
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Akıllı Telefonlar
Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğrafları yayınlandı!
Huawei, arka tarafında küçük bir ekran bulunan, görmeye alışkın olmadığımız yeni bir akıllı telefonun patentini resmi olarak aldı. HoiINDI tasarımcısı, cihazın yüksek kaliteli 3D görüntülerini oluşturmak için bu patentin görüntülerini kullandı. Ardından oluşturduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Yeni Huawei patenti, nasıl bir tasarım ortaya çıkarıyor?
Huawei’nin yeni patenti, ön panelde çift ön kamera deliği bulunan kavisli bir ekran tasarımı bulunduruyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi ve bir LED flaş mevcut. Bu kamera diziliminin yan tarafında ise küçük bir ekran olduğunu görüyoruz. Patent açıklamasına göre bu ekran, saat, tarih, hava durumu tahmini, pil durumu ve uygulama bildirimleri gibi detayları gösterecek. Ayrıca bu ekranın kamera vizörü olarak kullanılabilmesi de mümkün. Bu, ana kamera ile daha iyi selfie çekimlerin yapılmasına olanak sağlayacak.
Sosyal medyada yeni patent görüntüleri tartışılırken, bazı yorumcular ön kameranın bu tasarımda gerekliliğinin azaldığını belirtti. Bunun nedeni, arka taraftaki ekranın fotoğraf ve video çekimlerinde yeterli olacağını düşünmeleri. Son olarak, arka tarafta bulunan Leica yazısı, iki firmanın iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar bu fotoğraflar render da olsa, patent görsellerinde “Leica” ibaresinin bulunma ihtimali mevcut.
Şirket, yeni tasarımlar ve patentler ile doygunluğa ulaşmış akıllı telefon sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Ambargo sebebiyle bu çalışmalar yavaşlamış olsa da Huawei’nin başarılı bir iş ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.
Bu tasarımın P50 serisi ile gelip gelmeyeceği henüz net değil. Ancak patent ve renderların ortaya çıkması ile birlikte yeni cihazlarda bu tasarımı görme ihtimalimiz oldukça yüksek. 17 Nisan tarihinde çıkması beklenen P50 serisi yaklaştıkça, bu konu hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775 yonga setinin özellikleri sızdırıldı!
Qualcomm‘un Snapdragon 765 ve 765G yonga setleri, Redmi K30, Pixel 5, Vivo V20 Pro ve OnePlus Nord gibi telefonlarda yer almıştı. Şimdi ise şirketin, serinin yeni üyesi olan Snapdragon 775 üzerinde çalıştığına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bir Telegram kullanıcısı, Snapdragon 775’in ve 775G’nin bazı ayrıntılarını Telegram forumu olan Xiaomiui’de paylaştı. Listeye göre bu yonga setleri 5 nm üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte yeni yonga setlerinin verimlilik açısından önceki nesillere göre çok daha iyi olacağı da sızıntıda belirtiliyor.
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Snapdragon 775 serisi hakkında neler biliyoruz?
Snapdragon 775 serisi hakkında geçtiğimiz sene birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni yeni nesil yonga setlerinin 6 nm üretim sürecinden geçeceğinin bazı kaynaklar tarafından paylaşılmasıydı. Hatta bazı sızıntılar, bu yonga setinin Redmi K40 serisinde kullanılacağını belirtmişti. Ancak bu söylenti ve sızıntıların birçoğu gerçekleşmedi. Eğer 5 nm üretim süreci bahsedildiği gibi doğru çıkarsa, önceki nesilden çok daha hızlı ve verimli bir yonga seti bizleri bekliyor olacak. 5 nm üretim süreci şimdilik sadece Snapdragon 800 serisinde mevcut.
Snapdragon 775 serisinin, Snapdragon 800 serisine daha yakın bir yonga seti olması bekleniyor. Bu düşüncenin temel sebebi, kullanılan mimari ve üretim sürecinin benzer olmasından kaynaklanmakta. Yine de paylaşılan bu sızıntıların kesinliği hakkında bir şey söylenemez. Çünkü, Snapdragon 888‘in çıkışından önce birçok farklı sızıntı ortaya çıkmıştı. Ancak yonga seti beklenenden farklı bir isimde ve donanımda çıktı.
Snapdragon 775‘in Xiaomi Mi 11 Lite‘da kullanılacağı hakkında bazı sızıntılar mevcut. Eğer bu sızıntılar doğru ise önümüzdeki günlerde yeni yonga setiyle birlikte bu cihazı görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A94 resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A94 modeli firma tarafından resmi olarak ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşti.
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Oppo A94 Helio P95 ile piyasaya çıkacak!
Oppo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi A94 modelini yaptığı lansman ile tanıttı. Hindistan‘da F19, Asya‘da Reno 5F olarak adlandırılan akıllı telefon Avrupa pazarına da giriş yapıyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon gücünü Helio P95 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun microSD kart yuvası da bulunmakta.
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Oppo A94, 6.43 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak akıllı telefonun bir adet 32 MP değerinde ön kamerası bulunmakta. Ayrıca cihazın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Arka tarafta yer alan ana kamera ise 48 MP olarak bizleri karşılıyor. 4310 mAh batarya kapasitesi bulunan akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer almakta. Bakalım akıllı telefon orta seviye rekabetinde öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 12 saat önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı
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