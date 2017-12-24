Nokia E71 tekrar üretiliyor

HMD Global, Nokia klasiklerini hayata döndürmeye devam ediyor. Efsane 3310’un ardından E71 modeli de tekrar üretiliyor.

2007-2008 zamanları Nokia markasının en popüler olduğu aynı zamanda N95 ve iPhone 3g gibi o dönem için değişik cihazların tanıtıldığı günler. E71 modeliyse firmanın 2008 yılında QWERTY klavyeyle kurumsal akıllı cihaz pazarı için satışa çıkardığı başarılı cihazlardan biriydi. Nokia iPhone sonrası sürece uyum sağlamakta zorlanmış ve Microsoft ile Windows Phone ekosistemine katılmıştı. Daha sonra HMD Global tarafından alınan Finli üretici şuan piyasada Android cihazlarla yer almakta.

2008 yılında piyasaya çıkan QWERTY klavyesi ve kurumsal pazarı hedefleyen E71 modeli, Blackberry 8830’u andırırken rakibine göre daha ince bir kasa yapısına sahipti. WiFi, HSDPA, A-GPS ve 3.2MP gibi özellikleriyle şimdi sıradan olan fakat dönemine göre oldukça iyi özelliklerle piyasaya sürülmüştü.

Yeni modelin fiziksel klavyeli tasarımını koruması beklenirken günümüz teknolojisine uyumlu olarak;

Dokunmatik 3.5 inç büyüklüğünde 480p çözünürlüklü ekran

Snapdragon 205 işlemci

1GB RAM 8GB Hafıza

3MP arka kamera

4G LTE desteği gibi özelliklere giriş seviyesi bir cihaz olarak gelmesi bekleniyor.

E71 ile alakalı HMD Global tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı için cihazın sadece Çin içerisinde mi yoksa Dünya genelinde mi satışa çıkacağı bilinmiyor. Ayrıca işletim sistemi tarafında da herhangi bir bilgi bulunmamakta. Nokia 9 modelinin Ocak 2018’de tanıtılması beklenirken yenilenmiş E71 modelinin de bu etkinlik sırasında resmiyet kazanabileceğine dair bilgiler bulunmakta. Umarız nostalji severler için bu cihaz tanıtılır.