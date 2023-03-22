Bildiğiniz üzere HMD Global, Nokia’yı satın almıştı. Bu satın alımdan sonra firma yeniden hayata döndürülmeye çalışılıyor. Bu çabanın sonuçlarından birisi de Nokia C12 Pro. Geldiğimiz noktada bugün akıllı telefon Hindistan pazarında satışa sunuldu.

Damla çentikli bir tasarıma sahip akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Açık Nane

Kömür

Koyu Camgöbeği

Nokia C12 Pro, 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. IPS LCD bir panel kullanılan ekran 6.3 inç büyüklük ile karşımıza çıkıyor.

Nokia C12 Pro kaputun altında Unisoc SC9863A1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti 28nm üretim teknolojisi ile üretilmiş. Evet yanlış okumadınız 28nm. Günümüz teknolojisinde artık 4nm çipler üretildiğini düşünecek olursak 28nm çipin oldukça eski olduğunu söyleyebiliriz. Nokia’nın burada ne yaptığını anlamak kolay değil. Unisoc SC9863A1 yonga seti gücünü 4000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bir adet arka kamera ve bir adet ön kameraya sahip. Arka tarafta bizleri 8 MP çözünürlükte bir kamera karşılıyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra Nokia C12 Pro tek bantlı WiFi, Bluetooth 5.2, GNSS, 3,5 mm kulaklık girişi, MicroSD kart yuvası ve MicroUSB bağlantı noktası gibi özelliklere de sahip.

Nokia akıllı telefon için 2 yıl güvenlik güncelleştirmesi desteği sunuyor. Ancak Android güncellemesi sözü verilmiyor. Kutudan Android 12 Go ile çıkan cihazın Android güncellemesi alıp almayacağı şüpheli.