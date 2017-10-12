Nokia 9’a Ait Yeni Fotoğraflar Sızdırıldı!

HMD Global, 2017 Mart ayında, yeni üst düzey telefonu Nokia 9’a dair ipuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Cihaza ait yeni fotoğraflar da sızdırıldı.

Daha önceki haberlerimizde Nokia’nın yeni üst düzey akıllı telefona dair kısmi fotoğrafları paylaşmış ve akıllı bombanın bazı donanımsal özelliklerine değinmiştik. Nokia 9’un yeni görselleri Onleaks’de yayınlandı. Üstelik karşımızda bu sefer kısmi görseller değil, cihazın tamamını gösteren fotoğraflar mevcut.

Eğer sızan fotoğraflar gerçekten Nokia 9’a aitse, cihazın son derece şık olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı bomba son derece ince bir gövdeye ve neredeyse çerçevesiz yumuşak kenarlara sahip.

Cihazın donanımına baktığında, gerçek bir amiral gemisi telefon ile karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. 9 modelinde; Qualcomm’s Snapdragon 835 yonga seti ve 8 sekiz çekirdek işlemci, en az 4 GB RAM ve arka tarafta çift kamera bulunuyor. Kameralar 12 veya 13 MP çözünürlüğe sahip olacaklar.

HMD Global’in yeni Nokia modelini ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Ancak yıl bitmeden satışa sunulacağı kesin gibi gözüküyor.