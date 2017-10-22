Nokia 8’i Unutturacak Bir Telefon Daha: Nokia 9

Nokia’nın HMD Global’e geçmesinin ardından piyasadaki en iyi telefonu olan Nokia 8’e göre daha donanımlı kardeşi Nokia 9 görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye de giriş yapan ve sunduğu özellikler ile dikkat çeken Nokia 8, fiyat/performans olarak biraz yüksek bir pahaya sahip olsa da ülkemizde olumlu dönütler almıştı. Şimdi ise 8’e göre çok daha iyi donanıma sahip olacağı ortaya çıkan Nokia 9 modeli ise ilk defa görüntülenmiş oldu.

Baidu’da görüntülenen telefon parmak izi okuyucusunu Nokia 7’de olduğu gibi arkaya taşırken 5.5 inç AMOLED QHD ekran, 18:9 görüntü oranı gibi detaylar ile gelecek. Teknik özellikler bakımından Nokia 8’e benzer, ancak biraz daha güçlü olmasını beklediğimiz Nokia 9, fiyat olarak da haliyle daha yüksekte konumlandırılacak.

Avrupa fiyatının 750 Euro civarında olacağı konuşulurken, Türkiye’ye gelmesi durumunda 4.000 bandına çıkabileceğini tahmin ettiğimiz telefon kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Detayları şu anda tam bilinmiyor olsa da ilerleyen günlerde daha fazla bilginin geleceğini düşündüğümüz telefon bakalım piyasada ne gibi başarı elde edecek.