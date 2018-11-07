Nokia 8 – Sizin Yorumunuz (Serhat Alemdar)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Nokia 8 akıllı telefonuyla birlikte Serhat Alemdar oldu. Bakalım Serhat, telefonu ile ilgili nasıl deneyimler yaşamış? Siz de serimize konuk olmak isterseniz ersin@hwp.com.tr adresine mail atabilirsiniz.
Nokia 8 özellikler
Ülkemizdeki dolar kuru artışlarından etkilenmeyen Nokia 8, uzun süredir 2.000 TL bandında seyrediyor. Gücünü geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835’ten alan cihazda, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.
5.3 inç boyutlu ekranda 1440 x 2560 çözünürlük sunan telefon, arka tarafında 13 MP + 13 MP olmak üzere ZEISS optiklerinin de kullanıldığı çift arka kamera ile geliyor. Son olarak telefonda 3090 mAh batarya olduğunu da belirtelim.
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