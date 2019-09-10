Nokia 7.2: Carl Zeiss optikli orta düzey akıllı telefon!

Nokia 7.2 Zeiss imzalı lensleri ile dikkat çeken orta seviye bir akıllı telefon olarak IFA 2019 turumuzda karşımıza çıktı. Bakalım özellikleri nasıl imiş?

6,3 inç Full HD+ bir ekran ile gelen cihaz bu ekranda HDR10 sertifikası da sunuyor. Qualcomm Snapragon 660’dan gücünü alan telefon, elbette Android One programındaki ürünlerden biri konumunda. 4 GB ve 6 GB RAM, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile gelen cihaz, 48 MP, 8 MP ve 5 MP üçlü arka kamera dizilimi sunuyor. 20 MP değerinde bir de ön kamera barındıran telefonun detayları videomuzda.