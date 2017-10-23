Nokia 6 ABD Pazarındaki Büyüsünü Kaybetti!

HMD Global’in orta düzey akıllı telefonu Nokia 6, ciddi anlamda pazar payı kaybetti. Finlandiyalı üretici için tek kötü haber de bu değil.

Nokia 6, Amazon’da satışa sunulduğunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarı için iddialı bir konuma sahipti. Ne var ki işler tahminimizden çok daha kısa süre içerisinde “olumsuz” yöne kaydı.

Nokia 6, hala Amazon.com’dan satın alınabilir olmasına rağmen, artık “ayrıcalıklı” bir model değil. Akıllı telefona artık yalnızca ara bağlantılarda rastlanabilecek ve model, asla sayfanın üst köşelerinde yer almayacak.

B&H alışveriş sitesi ise söz konusu modele umut bağlamaya devam ediyor. N6’nın fiyatı 229 dolar yani 850 TL civarında gezinirken; ekran koruyucu ve kılıf gibi ek aksesuarlar içinse sadece 30 dolar talep ediliyor. Sitede Bakır, Gümüş, Çelik Mavisi ve Mat Siyah modellerine ait satışlar devam ediyor.