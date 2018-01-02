Yenilenen özellikleriyle Nokia 6 2018 Göründü

Nokia’nın orta-üst segment modeli Nokia 6, yenilenen donanımıyla göründü

Nokia’nın orta üst segment modeli Nokia 6, piyasaya çıkmasından bir yıl sonra yenilenen özellikleriyle tekrar orta üst segmentte fark yaratmaya geliyor.

Yenilenen Nokia 6 2018’in özellikleri ise;

8 çekirdekli Snapdragon 630 işlemci ve Adreno 508 görüntü birimi

5.5 inç büyüklüğünde FullHD ekran

32 / 64 GB hafıza ve 4GB ram

Arka tarfa 16MP, ön tarafa 8MP çözünürlüklü kamera

Parmak izi tarayıcı ve 128GB’a kadar microSD desteği

Beyaz, Mavi ve Siyah renk seçenekleri gibi yeni özelliklere kavuşuyor.

Önceki Modele Göre Farklar

Nokia 6, 2017 Ocak ayında piyasaya çıkarken işlemci olarak Snapdragon 430 kullanmış ve standart modelde 32GB hafıza 3GB ram özellikleriyle gelmişti. Firma sınırlı sayıda Arte Black modeliyle 64GB hafıza ve 4GB ram seçeneğini kullanıcılara sunarken yeni modelde de benzer seçeneklerin gelmesi bekleniyor. Parmak izi tarayıcısı yeni tasarımda arka tarafta kamera altına konumlandırılırken genel olarak cihazda ufak iyileştirmeler dışında bir değişikliğe rastlanmıyor.

Yeni model hakkındaki bilgiler Çin’in sertifika kurumu olan TENAA üzerinden açığa çıkarken, yeni modelin tanıtımının yakın olduğu anlamına geliyor. İlerleyen günlerde fiyat ve cihaz hakkında bütün bilgiler açıklanmış olacaktır.