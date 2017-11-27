Nokia 5 ve 6 Modellerine de Oreo Yolda!

Nokia’nın 8 modeline sunduğu Android 8.0 Oreo, şimdi de Nokia 5 ve Nokia 6 modellerine Oreo geliyor.

Nokia’nın 3, 5, 6 ve 8 modelleri hem Nokia’nın dönüşünü, hem de bu markanın Android ekosistemi ile tanışmasını müjdelemişti. Aynı zamanda saf Android deneyimini sunmasıyla dikkat çeken Nokia telefonlar için HMD Global kısa süre içerisinde Android 8.0 Orero güncellemesini sunacağını açıklamıştı.

Nokia 8’e kısa süre içerisinde dağıtımı yapılacak olan Oreo, aynı zamanda bu güncellemenin ardından Nokia 5 ve Nokia 6 modellerine de gelecek. Nokia 3’e ise bu güncelleme maalesef sunulmuyor olacak. Tıpkı Nokia 8’e olduğu gibi beta testine de girecek olan Nokia 5 ile 6, tahminimize göre Ocak ayı ile güncellemeyi almış olacak.