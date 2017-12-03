Nokia 3’e Android 8.0 Oreo Müjdesi!

Daha önce sadece Nokia 5, 6 ve 8 modellerine geleceği söylenen Android 8.0 Oreo güncellemesi, gelen açıklamaya göre Nokia 3’e de gelecek.

Bildiğiniz gibi Nokia’nın HMD Global’e geçişinin ardından Nokia 8, Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 modellerini görmüştük. Bu tüm modeller ülkemize de gelirken, Android 8.0 Oreo güncelleme konusunda kafalar karışık durumda idi. Ortaya çıkan bilgilere göre Nokia 3 dışında tüm Nokia telefonlar Android Oreo alacakken, Nokia 3’ün alt seviye olması sebebiyle Oreo güncellemesi almayacağını belirtmiştik.

Ancak HMD Global kanadında Juho Sarvikas’ın Twitter üzerinden Nokia 3’e gelecek sıradaki güncellemenin Android Oreo olacağını da belirtmiş oldu. Böylece Nokia, HMD Global bünyesinde ürettiği tüm telefonlara Android 8.0 Oreo güncellemesini sunmuş olacak.