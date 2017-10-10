Nokia 2018 Yılının Başında 3 Yeni Akıllı Telefon Modeli Daha Tanıtacak

Birçok akıllı telefon üreticisi gibi Nokia ve HMD Global’da önümüzdeki sene çıkacak olan akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya başladı.

Nokia’nın bu sene çıkardığı ilk dalga telefon modellerinden sonra yeni telefonların 2018 yılının başında tanıtılması bekleniyor. Şirket henüz bu yılın amiral gemisini çıkarmış değil. Ancak yeni telefonlara yönelik çalışmalar başladı bile.

Şimdilik modeller henüz tasarım aşamasında. Şirket büyük bir ihtimalle amiral gemisi, bir orta segment ve bir de alt segment modeli çıkaracak. Henüz telefonların tam olarak hangi tarihte çıkacağı ya da fiyatlarının neler olacağı bilinmiyor.