Nokia 2, Uygun Fiyat Avantajı İle Türkiye’de!

Nokia’nın en uygun fiyatlı modeli olan Nokia 2, Ocak ayı itibariyle 849 TL fiyatıyla Türkiye sınırlarına giriş yaptı.

HMD Global bünyesinde yeniden şahlanan Nokia, şimdiye kadar Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 modellerine sahipti. Bir de alt seviye için uygun fiyatlı bir model getiren HMD Global, Nokia 2’yi Türkiye’de bu ay içerisinde satışa sunuyor. 849 TL gibi iddialı bir fiyat ile gelen Nokia 2, teknik özellikleri ile oldukça mütevazi.

2 güne varan batarya ömrüyle rakiplerinden sıyırılan cihaz, ilk defa akıllı telefon deneyimi yaşayacak gençler ve yaşlı kullanıcılar için ideal görünüyor. 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti, Adreno 304 grafik işlem birimi, 1 GB bellek ve 8 GB microSD kart destekli depolama gibi detaylara sahip olan Nokia 2, sadece 161 gram ağırlığında ve 9.3 mm inceliğinde geliyor. Kamera tarafında 8 MP arka ve 5 MP ön çözünürlükleri sunarken, 720p video çekim desteği ile geliyor. Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkan ancak Android 8.0 Oreo’ya güncelleneceği belirtilen telefon, LTE Cat 4 ile 150 Mb/s indirme ve 50 Mb/s yükleme hızı sunuyor. 4.100 mAh bataryasıyla da bahsedilen 2 günlük kullanım vadini karşılayabilecek olan Nokia 2’nin bu performansınıu ilerleyen günlerde test örneği gelmesi durumunda aktarmış olacağız.

Nokia 2, Türkiye’de Ocak ayında 849 TL’lik perakende fiyatıyla, kurşun-siyah, kurşun-beyaz ve bakır-siyah renklerinde satışa sunulacak.