Noctua NH-U12A İşlemci Soğutucusu

İşlemci soğutucusu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan ve kaliteden asla ödün vermeyen Viyana merkezli Noctua rekorlar kırmaya devam ediyor. Firmanın yüzlerce ödül kazanan efsanevi işlemci soğutucusu NH-U12 bir kez daha güncellendi. NH-U12A adı verilen beşinci nesil soğutucu ile kule tip radyatör ve çift 120 mm fan gelmeye devam ediyor. Güncellemeyle birlikte bakır ısı borusu sayısı yediye çıkıyor ve temas yüzeyinin alanı yükseliyor.

Klasik küp biçimli Noctua kutusu bizlerle ve bir kez daha kaliteden ödün verilmeden en kalın karton tercih edilmiş. İç kısımda çok sayıda karton desteğiyle mükemmel koruma sağlanıyor.

Aksesuarları içeren üst kutuyu açınca ilk olarak farklı işlemciler ve soketlere uygun kurulum rehberleri beliriyor. İngilizce bilmeseniz bile fotoğraflara bakarak kurulum yapabilirsiniz.

Montaj için gelen yardımcı unsurlar uzun yıldız tornavida, çok kerelik NT-H1 termal macun, hız düşürücü LNA filtreler, tek PWM çıkışıyla çift fanı besleme imkanı veren Y kablosu ve son olarak firma logosunu içeren yapışkanlı rozet.

AMD ve Intel işlemci destekli anakartlar için gerekli bağlantı setleri ayrı paketlenmiş. Arka plaka sadece Intel LGA 115X için kullanılıyor. AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) ve Intel LGA 2011/2066 için anakart arka plakası kullanılıyor.

Bilindik yapıyı koruyan beşinci nesil NH-U12A ile alüminyum radyatöre 120 mm çift NF-A12x25 PWM fan eşlik ediyor. Buradaki kurulum push-pull yapısı yani bir yandan üflenen hava bir yandan çekiliyor. Fanları takıp çıkarmak çok kolay.

Ters çevirdiğimizde nikel kaplı yarı mat görünen bakır tabanı ve yediye çıkan nikel kaplı bakır ısı borularını görebiliyoruz. Bunlar kaynaklı olarak birleştirilmiş durumda. Böylece zaman içinde açılma yaşanmıyor.

Daha önceden incelediğimiz, kalitesini ispatlamış NF-A12x25 fanlar 120 mm boyutlu olsa da 140 mm fanların performansını aratmıyor. PWM ile hız aralığı 450-2000 devir ama LNA filtre eklenince sınır 1700 devir oluyor. En yüksek hava akımı 102,1 m³/h ve bu esnadaki gürültü sadece 22,6 dB(A).

Fanlar çıktığında radyatör çok daha net biçimde görülebiliyor. Eşit aralıklı alüminyum levhaların görevi ısıyı hızla uzaklaştırmak. Fansız boyutlar 158 x 125 x 58 mm ve ağırlık 760 gram. Fanlar eklenince 1220 gram geliyor yani epey ağır.

Karşıdan bakınca alüminyum levhaların dizilimini ve aralıkları daha net anlayabiliyoruz. Aynı zamanda bakır ısı borularının gövde içindeki dizilimi fark edilebiliyor. Taban kısmı düz ve herhangi bombe yok.

Nikel kaplı bakır taban geniş alanıyla en yüksek TDP’li işlemcileri bile rahatça serinletecek gibi görünüyor. Bakır ısı borularının dağılımına ve tabanın asimetrik duruşuna dikkat. Bellekler yüksekse uygun kurulum sorun olmayacak.

SecuFirm2 montaj kitinin kurulumu son derece basit ve kullanıcı dostu. AMD Ryzen işlemci destekli anakarttaki ön plakayı dışarı aldıktan sonra gri plastik pulları yerleştirdik.

Ardından AMD soketlere özel ara metal parçaları yerleştirdik ve dört civatayı kullanarak sabitledik. Böylece soğutucu montajına uygun iki civata elde ediyoruz. Diğer yönde kurulum yapılamıyor. Test sırasında oda sıcaklığı 25C civarındaydı. Sistemde yer alan bileşenler:

ASRock X370 Professional Fatal1ty

AMD Ryzen 5 1600X CPU

2 x 8 GB G.Skill Flare X DDR4-2400 RAM

4 GB Sapphire RX 570 Nitro+ VGA

Lite-On 128 GB M.2 SATA SSD

Toshiba 6TB X300 3.5″ HDD

Xigmatek Maverick S 600W PSU

Noctua soğutucular sessizlik konusunda en iyi seçeneklerden ve yeni modelde de herhangi bir gürültü sorunu yok. Çift PWM fan sayesinde hızlar büyük oranda düşük kalıyor ve fan sesi hissedilmiyor. Performans değerleriyse şaşırtıcı olmayan biçimde çift kuleli ve çift 140 mm fanlı NH-D15 kadar iyi olmasa da, önceki nesil ince gövdeli ve tek fanlı NH-U12S SE-AM4’ün bir adım ötesinde.

6 sene garanti avantajını koruyan NH-U12A için en kompakt gövdeyle olası en yüksek performansı sunan işlemci soğutucularından biri diyebiliriz. Asla gürültülü bir kullanım yaşatmıyor ve overclock durumunda bile yüksek sıcaklıklara izin vermiyor.