Noctua NH-U12A İşlemci Soğutucusu

İşlemci soğutucusu alanında söz sahibi firmalardan Noctua, beğeni gören çok ödüllü modellerinden NH-U12’nin güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Sessizliğe öncelik veren soğutucunun 120 mm çaplı çift NF-A12x25 PWM fanla geldiği ve klasik Noctua renklerini devam ettirdiği görülebiliyor. Yeniden tasarlanan radyatörse artık yedi bakır ısı borusu içeriyor ve havayla temas eden yüzey alanını arttırıyor. Böylece rakiplerin 140 mm fanlı seçeneklerinin gerisinde kalmasan 12o mm fanla gelen mesafe avantajını sürdürüyor.

Geçmişi 2005 yılına uzanan U12 modeli Noctua’nın sunduğu en eski işlemci soğutucusu olarak biliniyor ve neredeyse 15 sene sonra yola devam ediyor. Artık beşinci nesle terfi eden U12A modeli hem daha yüksek performans sunuyor, hem de uyum listesini genişletiyor. Aynı zamanda montaj kolaylığı ve sağlamlığından ödün vermiyor.

Bu sürede 600’den fazla ödül alan ve çok kez önerilen soğutucunun 120 mm fanlı seçenekler arasında kıstas noktası olarak alındığı bir gerçek. NH-U12S modeline göre temas yüzeyi yüzde 37 artan yeni versiyon çift 120 mm fanla push-pull tasarımını sürdürüyor.

RAM ve PCIe kart aralığıyla uyum sorunu yaşatmayan en yeni versiyon, asimetrik tasarımıyla Intel LGA115X ve AMD AM4 esaslı anakartlarda erişim ve uyum sorunu yaşatmıyor. SecuFirm2 bağlantı kiti ve Noctua NT-H1 termal macunla gelen kitin altı sene garantisi var. Önerilen son kullanıcı fiyatı 100 Avro: https://noctua.at/en/noctua-presents-nh-u12a-premium-class-120mm-cpu-cooler