NO.1 DT58 Akıllı Bileklik

Çok sayıda akıllı saate ve bilekliğe imza atan Çin merkezli NO.1 firması uzman olduğu alandan şaşmıyor ve yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Firmadan gelen çok sayıdaki akıllı saati inceledikten sonra ilk kez bir akıllı bileklik modeline bakış atıyoruz. Aslında DT58 modeli, ince uzun gövde ve ekran dışında akıllı saatlerle aynı özellikleri içeriyor ve eksiği yok.

Çok daha ince hale getirilmiş olan ürün kutusu daha kolay fark edilmesini sağlayacak biçimde görsel ve açıklayıcı bilgiler içeriyor. İç kısımda koruyucu plastik gövde eksik edilmiyor.

Herhangi bir aksesuar yok ve sadece çok dilde kullanım rehberi var. Maalesef Türkçe dil desteği yok. Benzer biçimde menülerde de Türkçe yer almıyor.

Siyah, beyaz ve mavi kayış seçenekleri olan DT58 akıllı bilekliğin mavi versiyonu gönderildi. Kauçuk tip kayış üzerinde karbon fiberi andıran desenler var.

248 mm uzunluklu kayış normal saatler gibi kolayca istenen kıvamda ayarlanabiliyor. IP68 onayıyla 10 metreye kadar su geçirmez gövde tamamen kapalı durumda.

41 mm uzunluktaki ön panelin genişliği 24 mm ve eğimli gövde tasarımıyla bileğimize mükemmel biçimde oturuyor. Toplam ağırlığı 25.6 gram olduğundan hissedilmiyor. IPS ekran görüş açıları çok geniş.

1.14 inç IPS tip ekranda çözünürlük 135 x 240 piksel. Tek bir butonla kontrol edilen DT58’e Bluetooth 4.2 destekli Nordic NRF52832 yonga güç veriyor. Aynı zamanga hareket ve G-alıcıları var.

Kayış iki yandan çekilerek çıkarılabiliyor ve değiştirilebiliyor. İşte bu yüzden herhangi bir şarj kablosu gerekmiyor. Alt kısımda nabız ve tansiyon ölçme alıcıları var. İç kısımda titreşim motoru mevcut.

Sağdaki uç doğrudan USB porta takılarak 120 mAh kapasiteli batarya dolduruluyor. Çekilen akıma bakılırsa bir saatten kısa sürede doluyor. Çalışma süresi 5-7, bekleme süresi 20 gün.

Önce Android için Google Play’deki HPlus uygulamasını kurduk. Daha önceden bildiğimiz bu uygulama saatle eşleşiyor ve adım, kalori, mesafe, nabız, kan basıncı gibi bilgilerin kaydını tutuyor.

Aktiviteler ve takvim sekmelerinden sonra cihaz ayarlarına giriliyor. Alarm, egzersiz hatırlatıcı, ekran kapanma süresi, bildirim seçenekleri, sürekli nabız kontrolü, otomatik açılan ekran, cihaz sıfırlama ve güncelleme burada.

Son olarak sevindirici biçimde 9 farklı saat kadranı seçimi de bulunuyor. Daha önceki örneklerde bunu görememiştik. İndirip cihaza göndermek birkaç dakika alabiliyor.

HPlus uygulamasının iOS sürümü de benzer durumda. Bu cihazlarda adım ve mesafe değerleri epey doğru olsa da kalori hesabı doğruluktan uzak. Nabız için yakın diyebiliriz ama tansiyon değerleri de pek inandırıcı gelmiyor.

Ayarlar kısmına girince iOS ile ilgili bir sınırlama olarak bildirim türleri seçilemiyor. Diğer seçenekler aynen korunuyor.

Bu sürümde de farklı kadranlar seçilebiliyor. Spora odaklanan üründe hava durumu, basınç ve UV menüleri olsa da uygulamadan veri alınmadığı söylenerek hata veriyordu. Epey denesek de HRV olarak bilinen nabız değişimi ölçümünü yapamadı.

Akıllı bilekliklerin büyük kısmında karşımıza çıkan standart özelliklere ek olarak tansiyon ve HRV iddiası olan DT58’in en ilgi çekici yanlarından biri canlı renklere sahip ve geniş görüş açısı sunan IPS ekranı. Aynı zamanda tek bir butonla kontrol edilebildiği için kullanıma alışmak zaman almıyor. Kablo taşımadan şarj edebilmek ve farklı kadran ekranlarını kolayca yükleyebilmek de hoşumuza gitti.

Normalde 29.78 dolar olan fiyatı kampanyaya denk gelirseniz 21.99 dolar seviyesine düşüyor.

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