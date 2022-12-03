Nissan Nismo’nun CEO’su Takao Katagiri, performans kolu markası altında bir spor araba piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. İsimsiz amiral gemisi modeli, Avrupa ve ABD’de piyasaya sürülmeden önce Japonya’da piyasaya sürülecek ve muhtemelen bir hibrit aktarma organına sahip olacak.

Nissan GT-R’ın bu yılın başlarında üretimden kaldırılmasının ardından, pek çok kişi otomobilin elektrikli araç şeklinde sokaklara çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Şirketten önceki açıklamalar, gerçek bir tam elektrikli süper otomobilin katı hal pili gerektirdiğini ve bu teknolojinin ticari olarak uygulanabilir olmaktan hala uzak olduğunu gösteriyor.

Nissan’ın katı hal pil araştırma çabalarına gelince, şirket bu tür hücreleri üreten ilk fabrikanın 2024’te devreye gireceğini, seri üretimin ise 2026’da başlayacağını söylüyor.

İyi tarafı, yeni pil teknolojisi piyasaya sürüldüğünde Nissan, üretim maliyetinin kWh başına 69 dolara düşeceğini tahmin ediyor, bu da mevcut kWh başına 122 doların neredeyse yarısı.